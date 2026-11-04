Percheziții în București, într-o anchetă privind înșelăciuni cu pachete turistice. Cum spun polițiștii că erau păcăliți clienții

Administratoarea unei firme care intermedia servicii turistice este acuzată că a indus în eroare 18 persoane cu pachete de vacanță fictive, conform unui comunicat transmis miercuri de Poliția Capitalei.

În dosarul în care este anchetată presupusa înșelăciune, autoritățile au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, miercuri, în București.

Poliția Capitalei susține că, în perioada 16 decembrie 2024 – 1 iulie 2026, femeia respectivă, în vârstă de 44 de ani, a folosit „mijloace frauduloase (emiterea de vouchere, contracte de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, dovezi ale plății, chitanțe și facturi)” pentru a induce în eroare 18 persoane.

Astfel, spun polițiștii, femeia le-a determinat pe persoanele în cauză „să achite diferite sume de bani, cu titlu de avans sau reprezentând contravaloarea integrală a unor sejururi în diferite stațiuni turistice din țară, precum și în alte destinații internaționale”.

Femeia cercetată este administratoarea unei firme care intermedia servicii turistice și a cărei licență de funcționare a fost retrasă în septembrie 2025, mai menționează Poliția Capitalei în comunicatul de miercuri.

Ancheta arată că banii erau plătiți în diferite conturi bancare ale societății și ale administratoarei în cauză.

După încasarea banilor, rezervările erau anulate

Polițiștii bucureșteni mai susțin că, după ce erau încasați banii, „rezervările erau anulate sub anumite pretexte sau persoanele vătămate constatau, la momentul prezentării la unitățile de cazare, inexistența unor rezervări efective pe numele lor, agenția refuzând să le restituie banii achitați”.

Cercetările arată că a fost cauzat un prejudiciu de circa 165.140 de lei.

„În vederea administrării materialului probator, astăzi, 4 noiembrie 2026, au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București. Astfel, persoana în cauză a fost depistată și condusă la sediul structurii, pentru audieri. Față de aceasta urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Central continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

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