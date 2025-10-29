Percheziții la spitalul „Bagdasar-Arseni”. Doi medici, suspectați că nu au îngrijit corespunzător un pacient care a decedat

Procurorii au emis miercuri mandat de aducere pe numele a doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” într-un dosar care vizează circumstanțele decesului în 31 august a unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși, precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat de presă.

În cadrul acestui dosar, procurorii efectuează și o percheziție în spitalul „Bagdasar-Arseni”.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, precizează parchetul.

Cei doi medici urmează să fie duși pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.