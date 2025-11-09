Performance Comănescu de reinterpretare a acțiunilor Rostopasca, în atelierul artistului/ galerie foto

Artistul Nicolae Comănescu, cunoscut și ca unul dintre inițiatorii colectivului Rostopasca, își „somează” prietenii să-i aducă haine pentru a le face portretele. Pe un cadru de lemn, artistul capsează veștminte reciclate (pot fi prosoape, cămăși, rochii, eșarfe, jachete, bluze brodate, blugi), apoi le „îmbălsămează” în acril. Colorat. Totul e inundat în culori, de la roz, la albastru și maro, de la verde la portocaliu.

Sunt „ecografii” făcute în funcție de ceea ce vede artistul în sufletul fiecărui personaj, după cum afirmă Ana, una dintre beneficiarele unui astfel de tablou.

