Performanță cu program completPas cu pas, cum arată o zi din viața unui copil din Academia Hagi: „Aici ai tot ce îți trebuie!”

Academia Hagi oferă un program care permite copiilor să facă performanță în fotbal fără a neglija școala, prin organizare, transport asigurat și legătură constantă cu profesorii.

Am însoțit un tânăr fotbalist, de la prima oră a dimineții, pentru a vedea cum decurge aici o zi obișnuită.

La Academia Hagi, formarea unui jucător nu se oprește la antrenamentele zilnice și la meciurile din weekend. Programul copiilor este construit astfel încât școala să fie parte integrantă din parcursul lor, nu un element secundar. Fiecare zi este atent planificată, iar educația este tratată cu aceeași seriozitate ca pregătirea sportivă.

* „Dream big: fotbal, adolescență și educație” powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.

* Proiect comercial GOLAZO.ro X Academia Gheorghe Hagi

