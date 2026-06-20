Performanță extraordinară a turismului din Grecia: Cu cât au crescut veniturile, chiar și după anul record 2025

Turismul elen a demonstrat în primul trimestru din 2026 o performață solidă, pe fondul turbulenţelor geopolitice, înregistrând o creştere importantă a veniturilor, conform celor mai recente date de la Banca Centrală a Greciei (BoG), scrie publicaţia elenă Kathimerini, preluată de Agerpres.

În aprilie, veniturile din turism depăşit 1,1 miliarde de euro, înregistrând o creştere de 9,5% comparativ cu perioada similară din 2025. Această performanţă este cu atât mai importantă cu cât vine în contextul incertitudinii severe din Orientul Mijlociu, care a afectat sectorul global al turismului.

Conform BoG, în primul trimestru din 2026 veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 37%, sau 753 milioane de euro, ajungând la 2,8 miliarde de euro.

Traiectoria pozitivă a veniturilor în primele luni din 2026 reflectă succesul turismului elen din perioada iernii, Grecia nu mai este percepută doar ca o destinaţie de vară.

Aceste evoluţii confirmă eficacitatea strategiei implementate în ultimii şapte ani de extindere a sezonului turistic, potrivit sursei citate.

Anul 2025 a fost unul record pentru turismul din Grecia

Grecia a stabilit în 2025 noi recorduri în ceea ce priveşte sosirile şi veniturile turistice, arată datele preliminare publicate luna trecută de Banca Centrală a Greciei (BoG), „al treilea an consecutiv cu valori record”, potrivit ministrului elen al Turismului, Olga Kefalogianni.

Sosirile turiştilor au crescut cu 5,6% şi au ajuns la 37,981 milioane, comparativ cu 35,951 milioane în 2024, a informat Banca Centrală a Greciei, într-un comunicat, precizând că datele provizorii nu includ pasagerii de pe navele de croazieră.

Ministrul Turismului a declarat că veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro (27,8 miliarde de dolari) în 2025, o creştere de peste nouă procente comparativ cu 21,6 miliarde de euro în 2024. Şi datele preliminare sugerează că 2026 va fi, de asemenea, „un an bun”, a spus Olga Kefalogianni.

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinaţie de turism internaţional şi de atunci continuă tendinţa ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.