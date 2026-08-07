Pericol pentru șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui. „Obiecte metalice confecționate artizanal”

Turiștii care merg spre litoral pe Autostrada Soarelui (A2) sunt avertizați să fie atenți la șosea, unde drumarii constănțeni au găsit obiecte care pot provoca explozii ale anvelopelor.

„În ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor”, au spus reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, care au publicat și poze cu aceste obiecte.

Drumari au explicat că în cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

„Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic”, au mai spus oficialii de la DRDP Constanța.

Sursa citată a precizat că drumarii curăță în mod regulat carosabilul de astfel de capcane, însă a atenționat șoferii să fie atenți și să semnaleze orice problemă întâlnită.

„Facem apel la toți conducătorii auto: să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic; să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil; dacă observă astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețin informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, să sesizeze de îndată Dispeceratul D.R.D.P. Constanța ( 0745 349 334)/CNAIR (021.9360), sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, a conchis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța.