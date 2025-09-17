Perimenopauza nu e același lucru cu menopauza. Ce funcționează cu succes în această perioadă

Perimenopauza precede menopauza, debutează, de obicei, între 35-50 de ani și durează în medie 4 ani, dar poate să se întindă până la 8-10 ani/Foto: Shutterstock

Milioane de femei trec prin perimenopauză fără să știe că se află în această etapă, confundând simptomele cu stresul, depresia sau pur și simplu cu procesul de îmbătrânire. Detaliem manifestările specifice acestei perioade și ce ajută femeile care trec prin această etapă normală a vieții.

Perimenopauza reprezintă perioada de tranziție către menopauză care poate dura de la câteva luni până la opt ani. În această etapă, ovarele produc cantități fluctuante de estrogen și progesteron, creând un fenomen pe care care specialiștii îl numesc „zona haosului” hormonal. Menopauza propriu-zisă se instalează doar după 12 luni consecutive fără menstruație, când nivelurile hormonale devin constant scăzute.

Diferențe clare între perimenopauză și menopauză

Perimenopauza precede menopauza, debutează, de obicei, între 35-50 de ani și durează în medie 4 ani, dar poate să se întindă până la 8-10 ani. În această etapă:

Hormonii fluctuează haotic și imprevizibil;

Menstruația devine neregulată dar nu dispare complet;

Ovulația încă se produce, deci sarcina rămâne posibilă;

Simptomele variază de la o lună la alta din cauza fluctuațiilor hormonale.

Menopauza se diagnostichează după 12 luni consecutive fără menstruație, în jurul vârstei de 51 de ani. Caracteristicile includ:

Niveluri hormonale constant scăzute (nu fluctuante);

Absența completă a menstruației și ovulației;

Simptome mai stabile și predictibile;

Imposibilitatea de a rămâne însărcinată natural.

Tratament aplicat greșit

Steven Goldstein, profesor de Obstetrică și ginecologie la NYU Grossman School of Medicine, avertizează că mulți medici folosesc terapia de substituție hormonală (HRT) pentru perimenopauză, deși aceasta este concepută pentru menopauză.

„La menopauză, nivelul hormonal este constant scăzut. HRT funcționează prin creșterea cantității generale de estrogen și progesteron, ameliorând simptomele. Dar în timpul perimenopauzei, hormonii fluctuează imprevizibil, iar terapia de substituție hormonală poate exacerba aceste fluctuații”, a atenționat prof. dr. Steven Goldstein.

O soluție frecvent folosită este suprimarea acestei activități hormonale neregulate și înlocuirea ei cu doze stabile de hormoni prin administrarea de pilule contraceptive în doze mici. Acestea conțin cantități de hormoni de aproximativ 2-4 ori mai mari decât cele din terapia de substituție hormonală (HRT) și acționează blocând producția naturală instabilă, oferind în schimb un aport constant și previzibil de hormoni. Așa se explică de ce multe femei care iau pilule contraceptive pentru prevenirea sarcinii trec prin perimenopauză fără să resimtă simptomele neplăcute asociate acestei etape.

Jessica Kassis, medic ginecolog în San Francisco, SUA, spune că a experimentat personal această confuzie. La începutul vârstei de 40 de ani, a început să aibă palpitații cardiace, oboseală extremă, dureri de cap persistente și anxietate crescută. Deși era medic specialist, nu și-a dat seama că simptomele indicau perimenopauza. A mers la mai mulți specialiști, însă fiecare tratau simptomele izolat, până când a întâlnit un grup mare de paciente cu povești similare. Abia atunci a realizat că avea nevoie de contraceptive, nu de HRT.

Diferența a fost vizbilă după administrarea pilulelor, a susținut ginecoloaga. După ce s-a simțit rău mai mult de un an, calitatea vieții i s-a îmbunătățit aproape instantaneu cu tratamentul corect.

Simptome înșelătoare

Simptomele perimenopauzei variază destul de mult de la o persoană la alta. Pe lângă modificările ciclului menstrual (cu sângerări care durează prea puțin sau prea mult și pot fi mai abundente) pot apărea palpitații cardiace, oboseală extremă, dureri de cap, anxietate, ochi uscați, schimbări bruște de dispoziție, bufeuri, transpirații nocturne, uscăciune vaginală și probleme de somn.

Potrivit Cleveland Clinic, aceste simptome seamănă cu cele ale altor afecțiuni, motiv pentru care diagnosticul corect necesită o evaluare atentă. Testele hormonale nu sunt întotdeauna utile la perimenopauză din cauza fluctuațiilor zilnice ale hormonilor. Un test FSH (hormon foliculostimulant) consistent crescut poate indica apropierea de menopauză, dar rezultatele pot fi înșelătoare, mai ales dacă femeia ia contraceptive hormonale, potrivit studiilor.

Pregătirea pentru menopauză începe cu câțiva ani înainte

Carrie Karvonen-Gutierrez, profesor asociat de epidemiologie la University of Michigan, din SUA, atrage atenția că starea de sănătate cu care o femeie ajunge la perimenopauză influențează decisiv felul în care va traversa această etapă și ulterior menopauza.

Potrivit American Heart Association, sănătatea cardiovasculară precară și fumatul în perioada reproductivă sunt asociate cu un debut mai timpuriu al menopauzei și cu simptome mai intense. La rândul ei, dr. Stephanie Faubion, director medical al North American Menopause Society și al Mayo Clinic’s Center for Women’s Health, din SUA, avertizează că tranziția către menopauză crește riscul cardiovascular pentru toate femeile, indiferent de istoricul lor medical.

Acțiuni concrete:

Monitorizează anual lipidele, glicemia și tensiunea (valorile se înrăutățesc după menopauză);

Menține un indice de masă corporală sănătos (creșterea în greutate accelerează la menopauză);

Renunță la fumat (fumatul grăbește menopauza și agravează simptomele).

Mitul echilibrării hormonale

Totuși, pregătirea nu înseamnă să cazi în capcana echilibrării hormonale promovată intens pe rețelele sociale. Dr. Stephanie Faubion numește această abordare o industrie care exploatează anxietatea femeilor, fără fundament științific. Fluctuațiile hormonale sunt un proces natural în viața oricărei femei, apar și în timpul pubertății, sarcinii sau în perioadele stresante și de regulă, organismul le gestionează fără intervenții costisitoare.

Prof. Carrie Karvonen-Gutierrez subliniază că nu există o soluție miraculoasă pentru perimenopauză. Cea mai bună strategie rămâne alimentația echilibrată care include multe fructe și legume, proteine slabe și cereale integrale.

Ce funcționează cu adevărat:

Dietă mediteraneană sau DASH;

Proteine de calitate (previn pierderea musculară);

Omega-3 din pește gras (reduc inflamația);

Vitamina D naturală prin expunere la soare 15-20 minute zilnic.

Ce să eviți:

Suplimente scumpe pentru echilibrare hormonală;

Diete extreme sau restrictive;

Alcool excesiv (agravează bufeurile și somnul)

Calciul merită o atenție specială, potrivit National Institutes of Health din SUA, care recomandă 1.000 mg pe zi pentru femei înainte de menopauză și 1.200 mg după 51 de ani, preferabil din alimente, nu suplimente.

Mișcarea e importantă

Menopauza este asociată cu o scădere accelerată a densității minerale osoase, cele mai mari pierderi având loc în primii ani după instalare. Pentru a încetini această degradare, exercițiile care solicită scheletul sunt foarte importante.

„Mersul pe jos este mai eficient decât ciclismul, iar ciclismul e mai eficient decât înotul pentru menținerea sănătății oaselor”, a explicat dr. Stephanie Faubion. Activități precum dansul, alergarea ușoară sau tenisul pot ajuta, de asemenea, la conservarea masei osoase.

În plus, schimbările hormonale din perioada perimenopauzei accelerează pierderea masei musculare. Chiar dacă greutatea corporală nu se modifică vizibil, proporția dintre grăsime și mușchi se schimbă. De aceea, antrenamentele de rezistență cu greutăți sau cu benzi elastice devin indispensabile pentru menținerea masei musculare și osoase pe termen lung.

Ce funcționează cu adevărat pentru perimenopauză

Pilulele contraceptive în doze mici sunt tratamentul hormonal de elecție pentru perioada perimenopauzei, nu terapia de substituție hormonală (HRT). Însă, femeile cu istoric de cheaguri de sânge, tensiune arterială crescută sau migrene cu aură nu pot lua contraceptive. Pentru ele și pentru cele care preferă să evite hormonii, există alternative validate științific. Antidepresivele SSRI și SNRI în doze mici pot reduce bufeurile, potrivit unei analize recente. Gabapentina, un medicament antiepileptic, funcționează pentru transpirațiile nocturne. Terapia cognitiv-comportamentală ameliorează insomnia asociată perimenopauzei la fel de eficient ca medicamentele.

Pentru schimbări de dispoziție și anxietate sunt indicate: