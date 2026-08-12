Perseidele. Când și unde poate fi văzut cel mai bine unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului

Două evenimente astronomice importante vor avea loc în decurs de mai puțin de zece ore. Pe lângă eclipsa de Soare, în această noapte va putea fi observat și curentul de meteori Perseide. Maximul va fi în 13 august, la ora 06.00.

Denumite după constelația din care vin, Perseidele reprezintă „unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului”, cum l-a numit NASA.

Ce sunt Perseidele

Perseidele se numără printre cele mai vechi ploi de meteori consemnate, observațiile datând de mai bine de două milenii, notează NASA. Reprezintă un eveniment anual așteptat, fiindcă se întâmplă mereu spre final de vară, iar vizibilitatea este în general foarte bună. În plus, oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, fiind și perioadă de vacanță. Din aceste motive este cel mai cunoscut curent de meteori de peste an, cu cei mai mulți urmăritori.

Perseidele sunt cunoscute pentru producerea unor bolizi – meteori extrem de strălucitori – care lasă în urmă o dâră luminoasă, pe măsură ce traversează cerul.

Curentul de meteori al Perseidelor este cel mai cunoscut dintre toţi curenţii majori de peste an, spun și reprezentanții Observatorului Astronomic din București. Este denumit după constelația din care vin meteorii: Perseu. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”.

Când și unde pot fi văzute cel mai bine Perseidele

Cea mai bună perioadă de observare este în 13 august – după miezul nopții, până dimineața.

Condițiile de vizibilitate a Perseidelor ar trebui să fie ideale, datorită fazei de Lună Nouă, care va menține cerul întunecat. În 12 august, faza de Lună Nouă are loc la ora 20.37. „Anul acesta, Luna nu va deranja observațiile”, spun reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

Urmărind bolta cerească, poate fi văzută o particulă foarte mică, sub 1 mm diametru, care a intrat în atmosfera Pământului și, la frecarea cu aerul, a făcut ca acesta să emită lumină (ionizare), explică Observatorul Astronomic București.

Predicțiile pentru 2026 arată că se vor vedea maximum 100 de meteori pe oră, în condiții ideale, însă în mod normal se vede cam jumătate din numărul estimat. În timpul maximului Perseidelor se poate vedea un meteor pe minut.

În interiorul localităților, din cauza luminilor se vor putea observa 10-20 de meteori pe oră.

„Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite. Așa că din orașele mari nu se pot observa mulți meteori.

Cel mai bun este un loc la țară sau la munte. Este bun și un loc de observații aflat la marginea orașelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat vor putea vedea maxim 100 de meteori pe oră”, explică reprezentanții Observatorului Astonomic din Capitală.

Pentru a vedea meteori nu este nevoie de niciun instrument astronomic.

„Vă trebuie ceva pe care să stați întins, un sac de dormit sau un șezlong. Vă mai trebuie îmbrăcăminte groasă, deoarece nopțile de august sunt destul de răcoroase. Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât observați mai mult timp, cu atât vedeți mai mulți meteori”.