Peste 2.500 de mineri sunt blocați sub pământ în mine din Ucraina, după un atac cu rachete rusești

Un miner merge pe tunelul minei de cărbune din regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina, vineri, 7 aprilie 2023. Credit line: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Opt mine de cărbune din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk au fost deconectate de la sursa de energie, cu 2.595 de mineri în interior, ca urmare a atacului rus de joi, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina, citat de Ukrainian National News și Kyiv Post.

Echipele de salvare și personalul minei au organizat prompt evacuarea persoanelor la suprafață. Conform datelor preliminare, nu există morți sau răniți.

Ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Hrynchuk a declarat că rușii continuă terorizarea energetică a Ucrainei cu scopul de a lăsa populația fără lumină și căldură în timpul iernii, potrivit Ukrainian National News.

Atacul din 6 noiembrie a fost al șaptelea atac major asupra întreprinderilor de cărbune din ultimele luni. În octombrie anul acesta, trupele ruse au atacat o mină DTEK din regiunea Dnipropetrovsk, unde se aflau 496 de angajați sub pământ.



