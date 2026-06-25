Peste 200 de decese în Spania după valul de căldură extremă din ultimele zile

Cel puțin 212 decese înregistrate de duminică până miercuri în Spania pot fi puse pe seama valului de căldură care a afectat țara zilele acestea, conform datelor publicate de Institutul de Sănătate Carol al III-lea din Madrid, transmite joi agenția France Presse, citată de Agerpres. În aceeași perioadă din 2025, 98 de decese au fost atribuite aceleiași cauze, conform acestor date.

Estimările se bazează pe un sistem denumit „MoMo” (Monitorizarea mortalității), care colectează zilnic bilanțul deceselor din Spania și calculează diferența dintre mortalitatea reală și cea previzibilă, pe baza seriilor istorice înregistrate.

De asemenea, sunt luați în considerare factori precum temperaturile comunicate de Agenția Națională de Meteorologie (Aemet).

Joi, nicio regiune din Spania nu se mai afla sub cod portocaliu sau roșu de caniculă, potrivit Aemet.

Anterior, zilele de luni (cu o medie de 28,17 grade Celsius) și de marți (cu o medie de 28,08 grade Celsius) au fost cele mai calde înregistrate în Spania în luna iunie după anul 1950, a anunțat miercuri Aemet.

Anul trecut, iunie 2025 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată, tot potrivit Aemet.

Între jumătatea lunii mai și sfârșitul lunii septembrie 2025, 3.832 de decese ar putea fi atribuite căldurii în Spania prin același sistem „MoMo”.

Una dintre țările europene cele mai afectate de încălzirea globală, Spania este obișnuită cu temperaturile extreme, dar se confruntă de câțiva ani cu o multiplicare și o intensificare a valurilor de căldură.