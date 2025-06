Peste 200 de deținuți au evadat dintr-o închisoare din Pakistan după ce i-au convins pe gardieni să îi scoată din celule în timpul unor replici seismice

Peste 200 de deținuți au evadat luni seară târziu dintr-un penitenciar aflat în orașul Karachi din sudul Pakistanului, după ce gardienii le-au permis inițial să iasă din celule din cauza unor replici seismice, au declarat oficiali locali și poliția, potrivit Reuters.

Sute de deținuți au fost lăsați în curtea închisorii din cauza seismelor, a declarat Zia-ul-Hasan Lanjar, ministrul provincial al justiției, reporterilor aflați la fața locului.

„A fost panică aici din cauza cutremurelor”, a spus Lanjar, adăugând că a fost dificil să controlezi o mulțime de până la 1.000 de persoane.

El a precizat că evadarea a început puțin înainte de miezul nopții de luni și a continuat până în zorii zilei de marți.

Poliția a declarat că deținuții au smuls arme de la gardieni, ceea ce a dus la un schimb de focuri, după care au forțat poarta principală.

Evadarea a fost una dintre cele mai mari din istoria țării

Marți, un reporter Reuters ajuns la fața locului a văzut geamuri sparte și echipamente electronice distruse în interiorul închisorii. O sală de întâlniri, unde deținuții își vedeau familiile, fusese devastată. Rude îngrijorate s-au adunat în fața închisorii marți.

Lanjar a confirmat că este vorba de una dintre cele mai mari evadări din istoria Pakistanului. Închisoarea se află în districtul Malir din Karachi, cel mai mare oraș al Pakistanului, într-un cartier rezidențial sărac care deservește o zonă industrial.

Un reportaj difuzat de televiziunile locale a arătat că deținuții au fugit prin zonă toată noaptea, unii desculți, urmăriți de poliție, care a reușit să îi prindă pe unii dintre ei și să îi urce în dube.

Șeful poliției provinciale, Ghulam Nabi Memon, a declarat că majoritatea deținuților erau implicați în infracțiuni minore, cum ar fi consumul de droguri.

Cel puțin un deținut a fost ucis în schimbul de focuri, iar trei membri ai personalului închisorii au fost răniți, a mai spus el.

Murad Ali Shah, premierul provinciei, a declarat că aproximativ 80 de deținuți au fost prinși până acum și a adăugat că a fost o greșeală din partea autorităților închisorii să le permită deținuților să iasă din celule. El i-a avertizat pe cei care sunt încă liberi să se predea, altfel vor fi acuzați de infracțiuni grave.

„Acuzările pentru fapte minore se vor transforma într-un dosar mare, ca de terorism”, a spus Shah.