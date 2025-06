Peste 400 voluntari au colectat 10 tone de deșeuri

Procter & Gamble și Act for Tomorrow au lansat o nouă ediție a campaniei Este Casa Noastră. Acțiunea de colectare a deșeurilor din natură s-a desfășurat în 5 orașe din România în perioada mai – iunie, pentru a încuraja o implicare activă a comunității în protejarea mediului. În cadrul acțiunii, peste 400 de voluntari din București, Botoșani, Dâmbovița, Dolj și Vâlcea au colectat peste 10 tone de deșeuri. Cu sprijinul organizațiilor abilitate, o parte dintre acestea vor fi reciclate. De asemenea, peste 90 de voluntari au participat la o acțiune de plantare de puieți în Urlați, Prahova, în aprilie.

Andrei Coșuleanu, Președintele Act for Tomorrow, a declarat: „În urmă cu 8 ani, alături de P&G România am pornit într-o nouă călătorie, prin care ne-am propus să contribuim la protejarea naturii. Acest drum continuă, iar în acest an ni s-au alăturat noi voluntari și parteneri din comunitătile locale, care ne-au sprijinut să curățăm deșeurile aruncate în mod iresponsabil în natură. Nu vorbim doar despre un proiect punctual, ci despre o mișcare construită în timp — un efort colectiv care aduce împreună oameni dedicați, pasionați și motivați de dorința de a face bine.”

Fie că sprijinim educația în materie de igienă sau asigurăm o nevoie simplă, cum ar fi produsele de strictă necesitate pentru familiile aflate în nevoie, scopul nostru este să îmbunătățim sănătatea și bunăstarea fiecărei comunități la care ajungem cu programele noastre. Parteneriatul cu Act For Tomorrow a fost lansat în 2018 și a devenit treptat o campanie care a reunit voluntari P&G, ONG-uri și comunități locale, într-un efort de a curăța de deșeuri zone din întreaga țară. Până acum, s-au implicat peste 3.900 de voluntari, din mai multe orașe din România, fiind colectate peste 54 tone de deșeuri. În același timp, datorită eforturilor voluntarilor și ONG-urilor partenere, au fost plantați peste 12.500 de puieți.

Despre Procter & Gamble

Prin produsele sale, P&G ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din întreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, lideri în categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea P&G include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Pentru cele mai recente știri și mai multe informații despre P&G și brandurile sale, vă rugăm să vizitați https://ro.pg.com/.

Despre Act for Tomorrow

Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipă de oameni pasionați și dedicați, care și-au propus cu resursele lor să contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile și curate. AFT își concentrează resursele și know-how-ul pentru realizarea unor proiecte sub umbrela sustenabilității și a creativității, care să aibă impact direct atât asupra cetățenilor, cât și a zonelor defavorizate din România.

Articol susținut de P&G