VIDEO Peste 50 de pasageri ai unei nave de croazieră au ajuns în derivă în largul mării după ce au vrut să privească apusul

O ambarcațiune de excursie s-a scufundat în largul coastei Republicii Dominicane, după ce pasageri de la bordul navei germane de croazieră „Mein Schiff 1” au pornit duminică într-o ieșire în larg cu catamaranul pentru a privi apusul, relatează Metro.

Problemele au apărut după ce în ambarcațiunea de 12 metri, numită Boca de Yuma 1, a apărut o fisură care a dus la umplerea catamaranului cu apă și scufundarea sa în apropierea țărmului din Golful Samaná.

Potrivit autorităților, 55 de turiști – printre care persoane în vârstă și copii – s-au zbătut să rămână la suprafața apei în timp ce echipele de salvare ajungeau la fața locului.

Nimeni nu a fost rănit, iar toți pasagerii au fost salvați.

Un pasager a declarat însă pentru RTL că „pasagerii speriați nu au fost îngrijiți” de personalul vasului de croazieră.

TUI Cruises, compania care gestionează croaziera, a declarat pentru Bild că reprezentanții săi poartă discuții cu organizatorul excursiei cu barca și cu poliția pentru a investiga cauza incidentului.

„Catamaranul de excursie, aparținând unui furnizor extern, s-a scufundat în timpul unei ieșiri în larg”, a declarat un purtător de cuvânt al TUI Cruises.

Nava de croazieră se îndreaptă acum spre Montego Bay, Jamaica, potrivit serviciului de monitorizare CruiseMapper.