Peste 560.000 de vehicule Ford, rechemate de urgență în service din cauza unui risc major de incendiu

Măsura vizează modelele Bronco și Bronco Raptor fabricate între anii 2021 și 2026. Decizia a fost anunțată în Statele Unite, în urma identificării unei defecțiuni la instalația electrică, potrivit Reuters.

Ford Motor recheamă în service 565.691 de vehicule în Statele Unite. Decizia a fost anunțată vineri de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA), în urma identificării unui risc de deteriorare a cablajului electric din compartimentul motor. Defecțiunea poate provoca un scurtcircuit și, în anumite situații, un incendiu.

Rechemarea vizează anumite modele Ford Bronco și Ford Bronco Raptor.

NHTSA precizează că defecțiunea se poate produce în timpul utilizării, generând căldură sau scântei. Dealerii Ford vor monta gratuit un înveliș de protecție suplimentar peste cablajul electric.

Proprietarii mașinilor vizate vor fi contactați de companie pentru programarea intervenției în service, fără costuri.

În primăvara acestui an, Ford a mai rechemat în service modelele F-150, Ranger, Maverick, Expedition și Transit fabricate între 2021 și 2026. Măsura a fost luată din cauza unei defecțiuni software la modulul de control al remorcii, care poate opri funcționarea luminilor și a frânelor atașate, potrivit Forbes.

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