Peste 60 de turiști au ajuns la spital în Spania, după ce au înotat în piscina hotelului

Peste 60 de oaspeți ai unui hotel din stațiunea Benahavís, situată pe Costa del Sol din Spania, au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență după ce au prezentat simptome compatibile cu o intoxicație produsă în piscina hotelului, relatează publicația locală Sur.

Ancheta indică drept posibilă cauză o defecțiune a pompei de presiune care injectează clor și acid în piscină. Surse din sistemul regional de sănătate au explicat că s-a declanșat întrerupătorul diferențial, iar sistemul s-a defectat, ceea ce a făcut ca „injectarea de clor și reglarea pH-ului să înceteze, în timp ce alte gaze au continuat să fie eliberate”. Incidentul a avut loc duminică.

Cel puțin 60 de turiști, inclusiv copii și persoane în vârstă, au fost tratați pentru intoxicație la Spitalul Costa del Sol din Marbella. Toți au fost externați între timp. Alte surse au adăugat că un număr neprecizat de persoane a primit îngrijiri medicale chiar în complexul hotelier.

Piscina hotelului, închisă pentru „lucrări de întreținere”

În urma incidentului, conducerea hotelului a închis piscina. Unii dintre oaspeți iau în considerare depunerea unei plângeri.

Oaspeții care s-au cazat luni dimineață au confirmat că recepția i-a informat că piscina va rămâne închisă pe tot parcursul zilei „pentru lucrări de întreținere”. „Lucrările de întreținere se fac de obicei iarna, nu vara, în plin sezon turistic”, a declarat unul dintre oaspeți.

Jurnaliștii locali au observat de asemenea în fața hotelului o autoutilitară aparținând Integralab, un laborator acreditat pentru analiza alimentelor, apei și piscinelor, precum și pentru depistarea bacteriilor și agenților patogeni.

„Tot ce am auzit a fost că au existat probleme cu apa, dar nu știu ce s-a întâmplat”, a declarat un tânăr turist polonez cazat la hotel. Spitalul a refuzat să comenteze oficial incidentul.

Intoxicațiile produse în piscine apar atunci când concentrația de clor și nivelul pH-ului nu sunt menținute în limitele corespunzătoare, ceea ce poate duce la formarea unor substanțe toxice care afectează utilizatorii și provoacă iritații ale ochilor și mucoaselor, probleme respiratorii sau tulburări gastrointestinale.