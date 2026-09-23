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Actualitate

Peste un sfert din mașinile de pe șoselele României sunt mai vechi de 20 de ani. Avertisment privind o practică din service-uri devenită „o problemă națională” / Cum e în alte țări din Europa

Vlad Barză
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„Există un procent semnificativ și îngrijorător de mașini Diesel la mâna a doua. Este o problemă reală”, spune pentru HotNews Tudor Măcicășan, consultant pe probleme de mobilitate și transport. România nu este singura țară din Europa cu parc auto îmbătrânit, însă în unele state care au aceeași problemă încep să apară noi trenduri.

  • România are un parc auto cu vârsta medie de 16 ani. Mai rău stau Bulgaria și Grecia.
  • Ce fac autoritățile din statele europene cu parcuri auto învechite pentru a-i convinge pe oameni să renunțe la mașinile vechi?
  • Articolul este parte a proiectului transfrontalier PULSE. A fost scris de Vlad Barză, cu contribuții de la Krasen Nikolov (Mediapool/Bulgaria), Mike Konstantopoulos (EfSyn/Grecia), Justė Ancevičiūtė (Delfi/Lituania), Lola García-Ajofrín (El Confidencial/Spania) și Silvia Martelli (Il Sole 24 Ore/Italia).

„O problemă reală” în România

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Proiectul PULSE este o inițiativă europeană de promovare a parteneriatelor jurnalistice transfrontaliere, co-finanțată de Comisia Europeană (DG CONNECT) în cadrul Acțiunilor Multimedia prin acordul de grant LC-02772862. HotNews.ro colaborează în cadrul proiectului cu alte publicații prestigioase din Europa: Delfi (Lituania), Deník Referendum (Cehia), cel mai mare ziar austriac Der Standard (Austria), unele dintre cele mai mari publicații din Grecia – EFSYN, El Confidencial – Spania, cel mai mare ziar polonez Gazeta Wyborcza, cel mai vechi site analitic și informațional bulgar Mediapool, una dintre cele mai mari publicații independente maghiare HVG și ziar italian cu profil economic Il Sole 24 Ore, una dintre cele mai vechi și puternice publicații din Peninsulă.


Trei organizații media transnaționale de renume – OBCT (Italia), N-ost (Germania) și Voxeurop (Franța) vor coordona activitățile proiectului.