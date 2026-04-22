Pete albe, dinți ciobiți sau măcinați la copii. Cauze și soluții explicate de stomatolog. PLUS: cât influențează alăptarea

Demineralizările dentare, acele pete albe sau zone în care dinții încep să se ciobească încă de la vârste foarte mici, nu apar „din senin” și nici nu au o singură cauză. De la carențe de fier pe care nici pediatrii nu le bănuiesc la un copil aparent sănătos, până la alimentație, igienă sau modul în care copilul învață să mestece, totul este interconectat.

Iar uneori, dinți care arată perfect sănătoși la erupție ajung să se degradeze rapid într-un mediu oral care nu le este deloc propice.

„De ce se macină dinții copilului meu? „Oare fac ceva greșit?”, se întreabă părinții. Există voci care susțin că „dinții se strică de la alăptare”.

În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate și, uneori, complet diferite de informațiile găsite pe internet. În interviul acordat Totul Despre Mame, dr. Andreea Ion, medic stomatolog cu competență în pedodonție, explică de ce alăptarea nu este „vinovatul de serviciu”, cum arată, de fapt, primele semne ale demineralizării, ce greșeli frecvente fac părinții fără să-și dea seama și de ce, în unele cazuri, o analiză de sânge poate fi mai importantă decât orice „tratament minune”.

„Este un mit”

– În rândul mamelor cu copii mici se vorbește tot mai mult despre demineralizări și despre legătura lor cu alăptarea. Este reală această asociere?

– Este o poveste, un mit toată povestea asta legată de alăptare și problemele cu dinții copiilor. Sunt foarte multe mame care ajung la mine în cabinet în contexte emoționale dificile, femei cărora le-am spus că nu consider că înțărcarea aduce vreun beneficiu stării dinților bebelușului, dar care tot au înțărcat. Pentru că au fost presate – de familie, de medici, de context. Alăptarea este un subiect foarte delicat, iar decizia înțărcării este și mai delicată. Cred că aceasta ar trebui să vină atunci când mama și copilul sunt pregătiți, dar în mod special mama.

Copilul e pregătit, se adaptează, supraviețuiește. Sunt situații în care mama are o problemă gravă și nu poate alăpta, copilul se descurcă, se va hrăni la biberon, va reuși în două-trei zile dacă apare o astfel de schimbare. Însă pentru mamă este greu, mai ales din punct de vedere emoțional. Presiunea externă de a înțărca este foarte mare. Înțărcarea e grea, nu numai din punct de vedere fizic, ci și mental. Dar, din păcate, sunt extrem de multe mame care ajung în cabinetul stomatologic unde li se spune că trebuie să înțarce, pentru că „e vina lor” că s-au stricat dinții copilului. Este dureros.

