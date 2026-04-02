Pete Hegseth l-a demis pe unul dintre generalii de la vârful armatei SUA. Randy George era comandantul trupelor de uscat

Secretarul Apărării Pete Hegseth i-a cerut șefului Statului Major al Armatei, generalul Randy George, să demisioneze și să se retragă la pensie, au declarat surse citate de CBS News. Funcția deținută de George este cea mai înaltă funcție pe care o deține un militar în cadrul trupelor de uscat ale Statelor Unite.

Una dintre sursele citate de CBS News a declarat că Hegseth își dorește în acest post o persoană care să implementeze viziunea președintelui Trump și a lui Hegseth privind armata americană.

Înainte de actualul post, George a fost principalul consilier militar al secretarului Apărării Lloyd Austin în perioada 2021-2022, în timpul administrației Biden. Generalul este ofițer de infanterie și a luptat în primul război din Golf (1991), precum și în conflictele mai recente din Irak și Afganistan.

Mandatul șefului de stat major al trupelor de uscat este de patru ani. George a fost nominalizat în funcție de președintele Joe Biden și a fost confirmat de Senat în 2023.

Actualul adjunct al șefului de stat major, generalul Christopher LaNeve, care a fost consilierul militar al lui Hegseth, este considerat o variantă probabilă de înlocuire. LaNeve a fost comandant al Diviziei 82 Aeropurtate în 2022-2023.

Joi, Academia Militară West Point a postat imagini cu generalul Randy George într-un dialog cu cadeții celei mai presitgioase instituții de învățământ militar din Statele Unite.

Serie de demiteri la vârdul armatei SUA

De când este secretar al Apărării, Hegseth a demis mai mulți ofițeri superiori cu funcții de prim rang. recum președintele comitetului șefilor de stat major al armelor întrunite C.O. Brown, șeful Operațiilor Navale amiralul Lisa Franchetti, adjunctul șefului de stat major al Aviației Militare generalul James Slife și șeful Agenției de Informații Militare generalul-locotenent Jeffrey Kruse.

Demiterea lui Randy George vine după ce a Hegseth a anunțat pe X anularea suspendării unui echipaj de elicopter care a zburat weekendul trecut pe deasupra casei lui Kid Rock, un star pop apropiat al președintelui Trump.

După ce armata a anunțat suspendarea aviatorilor implicați și începerea unei anchete administrative, Hegseth a anulat decizia scriind pe contul de X: „Nicio pedeapsă. Nicio anchetă. Continuați, patrioți!”

Decizia lui Hegseth de a-i cere lui George să demisioneze nu are legătură cu incidentul cu elicopterul, a declarat una dintre sursele citate de CBS News.