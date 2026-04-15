Peter Magyar a anunțat că va suspenda emisiunile televiziunilor și radiourilor de stat: „Ungurii merită adevărul”

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a declarat miercuri că guvernul său va suspenda transmisiunile mass-media de stat, va adopta o nouă lege a presei și va asigura libertatea jurnaliștilor după ce cabinetul său va prelua puterea, potrivit Reuters.

„Fiecare ungur merită o mass-media de serviciu public care să difuzeze adevărul”, a afirmat Magyar la postul de radio de stat Kossuth, unde prim-ministrul în exercițiu Viktor Orban a fost invitat săptămânal în ultimii 16 ani, în timp ce politicienii din opoziție au fost invitați foarte rar.

„Vom avea nevoie de puțin timp pentru a adopta o nouă lege a mass-media, pentru a înființa o nouă autoritate în domeniul mass-media și pentru a crea condițiile profesionale necesare ca mass-media de stat să își îndeplinească efectiv rolul”, a adăugat Magyar.

Partidul TISZA (Respect și Libertate) al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile de duminică, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban.

Magyar a promis în timpul campaniei electorale că, în cazul în care va ajunge la guvernare, va suspenda activitatea presei de stat până când independența acesteia va putea fi restabilită.

Criticii spun că presa de stat a servit drept portavoce a guvernului sub Orban și l-au acuzat că a condus la subminarea jurnalismului independent, pe măsură ce aliații partidului său, Fidesz, au preluat controlul asupra canalelor private – acuzații pe care el le-a negat.

Înfrângerea zdrobitoare a lui Orban i-a oferit lui Magyar o majoritate puternică în legislativul Ungariei, format din 199 de locuri, deschizând calea pentru o reformă a unui sistem despre care criticii din Uniunea Europeană au spus că a subminat normele democratice.