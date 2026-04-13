Peter Magyar a discutat cu Kelemen Hunor după ce a criticat UDMR. Întâlnire anunțată la Budapesta

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, a avut luni seară o discuție cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, care urmează să meargă la Budapesta pentru o întrevedere față în față.

Kelemen Hunor a fost vizat de criticile lui Magyar luni, în conferința de presă de aproape 3 ore susținută la Budapesta. Magyar a spus că o parte mare dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”, afirmând că „aceeași propagandă funcționează și în România”. El a adăugat că îi va sprijini pe maghiarii care trăiesc în România „în orice mod posibil”.

Magyar a spus că Hunor „a avut și el un rol”, acuzând UDMR că „a participat la o campanie de dezinformare și inducere în eroare a maghiarilor din România”.

„Cred că nu a fost corect”, a afirmat acesta, adăugând însă că intenționează să discute direct cu liderul UDMR: „O să vorbesc cu Kelemen Hunor și o să îi spun că nu port ranchiună”.

Magyar: „Am convenit să continuăm discuțiile săptămâna viitoare, față în față”

„Astăzi am discutat la telefon cu Hunor Kelemen, președintele UDMR, după ce am vorbit cu 10 lideri europeni. Am convenit să continuăm discuțiile săptămâna viitoare, față în față, la Budapesta”, a scris Peter Magyar pe Facebook luni seară.

Într-un interviu pentru presa de limbă maghiară, anterior discuției cu Magyar, Kelemen Hunor a declarat că alegerile din Ungaria s-au desfășurat „corect”, iar decizia electoratului este una „clară”, și a precizat că l-a felicitat pe Peter Magyar după victoria obținută în fața premierului Viktor Orban, pe care UDMR îl susținuse în campanie.

„Politica națională pe care FIDESZ a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul vastei majorități a maghiarilor din Transilvania. UDMR a făcut ceea ce a făcut și a spus ceea ce a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”, a adăugat Kelemen Hunor.

El susține că ar fi problematic pentru UDMR dacă s-ar ajunge la concluzia că gândește și reprezintă „altceva decât marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”.

„Cred că am procedat corect, decizia noastră a fost logică și de înțeles”, a continuat președintele UDMR.