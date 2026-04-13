Majoritatea maghiarilor din afara Ungariei, inclusiv România, au votat pentru Viktor Orbán. Ce arată cifrele

Coadă la o secție de votare din Haga pentru alegerile parlamentare din Ungaria Foto: Profimedia

Datele oficiale parțiale arată că 87,08% din voturile prin corespondență valide și numărate la alegerile de duminică din Ungaria – exprimate de etnicii maghiari din afara țării, în mare parte din România – au mers către Fidesz.

Fidesz, partidul premierului Viktor Orbán, a pierdut în mod clar alegerile din Ungaria, în fața Tisza, gruparea lui Péter Magyar, dar a beneficiat de votul etnicilor maghiari din afara țării, inclusiv din România.

Cetățenii maghiari care nu au o adresă în Ungaria pot vota prin corespondență și votează doar pentru o listă de partid.

Potrivit Biroului Electoral Național din Ungaria, aproape 500.000 de persoane au fost înregistrate în mod valabil pentru alegerile parlamentare din 2026, peste 300.000 dintre acestea provenind din România, restul din țări precum Slovacia sau Serbia.

Biroul Electoral Național din Ungaria a primit până luni după-amiază 203.489 de voturi prin corespondență de la reprezentanțele diplomatice din România, potrivit portalului de limbă maghiară din România Transtelex.

De la Consulatul General din Miercurea Ciuc au sosit 143.156 de voturi prin corespondență, de la Consulatul General din Cluj-Napoca 60.264, iar de la Ambasada din București 69.

Fidesz câștigă votul de peste granițe, dar scade sub 90% pentru prima dată

Conform informațiilor oficiale, numărul total al voturilor prin corespondență primite din toată diaspora până luni de Biroul Electoral Național din Ungaria este de 316.443, dintre care 265.724 au fost colectate la reprezentanțele diplomatice, iar 50.719 au fost trimise direct prin poștă.

Au fost numărate 218.433 de voturi, dintre care 217.919 au fost valide.

Datele arată că până luni după-amiază, 87,08% din voturile prin corespondență valide și numărate au mers către Fidesz (adică puțin peste 190.000 de voturi). Tisza, partidul câștigător în Ungaria, a obținut 10,68%.

Portalul maghiar Telex a observat că este pentru prima dată când scorul Fidesz scade sub 90% în ceea ce privește voturile prin corespodență.

Rezultatele nu sunt defalcate pe fiecare țară în parte. Comentatorii au estimat că voturile etnicilor maghiari ar putea contribui la obținerea a maxim 2-3 mandate de parlamentar.

Alegătorii pot trimite buletinul de vot completat și declarația de identificare prin poștă la Comisia Electorală Națională sau personal la misiunile diplomatice.

Site-ul de investigații Atlatszo.hu și AFP au observat că în România, alegătorii au putut duce voturile și la sediile locale ale UDMR sau la organizațiile neguvernamentale afiliate acestuia, o practică criticată de societatea civilă, ținând cont de sprijinul UDMR pentru Fidesz.

Estimările UDMR

Voturile etnicilor maghiari din România pentru Fidesz nu reprezintă o surpriză, ținând cont de eforturile de lungă durată, inclusiv financiare, ale partidului de a-și asigura sprijinul acestora.

Liderii UDMR l-au susținut puternic și constant pe Orbán, iar în campanie, liderul partidului, Kelemen Hunor, a lăudat „politica națională coerentă și responsabilă” a premierului maghiar în ceea ce privește minoritățile maghiare din străinătate.

El a afirmat înainte de alegeri că, potrivit sondajelor, peste 90% dintre alegătorii din România vor vota cu Fidesz.

După alegeri, Kelemen Hunor a avut un mesaj scurt, felicitând Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie.

Senatorul Tánczos Barna, în schimb, a avut luni dimineață un amplu mesaj în care a povestit scenele văzute la Budapesta în seara de după scrutin, după închiderea urnelor și numărarea parțială a voturilor.

Parlamentarul UDMR a precizat că nu se aștepta la eșecul lui Orban. „Am greșit. Nu sunt singurul în această situație, dar nu am simțit, nu am văzut acea forță uriașă care a dus la victoria zdrobitoare a partidului TISZA în Ungaria”, a mai spus Barna, care a făcut o analiza luni dimineață după rezultatele obținute de cele două formațiuni din țara vecină.

Barna a mai menționat în analiza sa și „regândirea” relațiilor dintre Ungaria și comunitățile maghiare din afara granițelor.

Referirile lui Magyar la momentul Viktor Orbán-George Simion

Péter Magyar a făcut ceva mai multe eforturi pentru a se conecta cu maghiarii de peste granițe decât partidele și politicienii de opoziție din trecut.

Anul trecut, liderul opoziției a mers pe jos de la Budapesta la Oradea, stabilind o conexiune simbolică, dar demarând astfel și o campanie preelectorală intensă.

În cele din urmă, el nu s-a concentrat prea mult pe această zonă. „Cred că, într-un fel, el a acceptat că marea majoritate a voturilor venite de la maghiarii care trăiesc în țările vecine vor fi pentru Orbán, așa cum se întâmplă întotdeauna”, a explicat pentru HotNews Andrea Virág, directoare de strategie la Institutul Republikon, un think-tank de la Budapesta.

Luni după-amiază, Magyar a revenit la subiect și l-a acuzat pe Orbán că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania, spunând că sprijinul acordat liderului AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale de anul trecut, a fost o decizie împotriva intereselor comunității maghiare din România.