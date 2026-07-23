Ungaria anchetează un credit de 1.000.000.000 de euro acordat de guvernul lui Viktor Orban

Ungaria anchetează un credit de un miliard de euro acordat Macedoniei de Nord, prin banca Eximbank aflată în proprietatea statului, în termeni foarte favorabili de către fostul guvern, a anunțat joi premierul Peter Magyar, potrivit Reuters.

Creditul, cu dobândă de 3,25% și cu riscul acoperit 100% printr-o garanție de stat, este una dintre tranzacțiile în care a fost implicată Eximbank care sunt acum verificate, a declarat Magyar, în cadrul unui briefing de presă.

Peter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani la putere ai lui Viktor Orban în urma alegerilor din aprilie, s-a angajat să combată corupția, despre care spune că era galopantă în timpul fostul guvern. Orban a negat acuzațiile de corupție.

Magyar a afirmat că creditul către Macedonia de Nord ar putea însemna că fostul guvern a folosit fonduri menite să susțină afacerile ungare pentru a întări un aliat politic extern și pentru beneficiul potențial al companiilor prietene.

Creditul a fost anunțat în 2024 de prim-ministrul nord-macedonean Hristijan Mickoski, lider al partidului naționalist conservator VMRO-DPMNE și un aliat al lui Orban, notează Agerpres.

Guvernul lui Orban i-a acordat azil fostului premier nord-macedonean Nikola Gruevski, tot din partidul VMRO-DPMNE, în 2018, după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru acuzații de corupție.

Magyar a spus că ministrul economiei și energiei a depus un raport la poliție în care sunt semnalate patru cazuri legate de Eximbank, inclusiv creditul pentru Macedonia de Nord, sub suspiciunea de deturnare de fonduri, management neglijent și alte infracțiuni.

Unul dintre cazuri implică un proiect african de infrastructură al unei companii private pentru care Eximbank și Banca ungară pentru dezvoltare deținută de stat au acordat o garanție de finanțare de 126 de miliarde de forinți (394 milioane de dolari), a spus Magyar.

Eximbank nu a răspuns unei solicitări a Reuters de a comenta anunțul privind ancheta.

Banca a fost supervizată de Ministerul de Externe până în iunie 2022, când a trecut la Ministerul Economiei.

„Guvernul nu vrea să dea verdicte în aceste cazuri, totuși vom furniza toată asistența necesară pentru a stabili dacă s-au comis infracțiuni”, a spus Magyar.

Guvernul de la Budapesta a depus o lege în parlament în această lună prin care este înființat un birou anticorupție. În aceeași zi, Comisia Europeană a anunțat că Ungaria se va alătura Biroului Procurorului European.