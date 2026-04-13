Péter Magyar, un nou mesaj după victoria în fața lui Orbán: „Va fi un guvern al întregului popor”

Câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria a calificat drept o mare onoare faptul că partidul său a obținut „cel mai mare număr de voturi din istorie”.

Numărătoarea voturile nu s-a încheiat în țara vecină, dar, conform celor mai recente date, 98, 93% din voturi au fost numărate, fără nicio schimbare în ierarhie, oponentul lui Viktor Orban obținând o victorie clară.

Într-un nou mesaj transmis luni, Péter Magyar a mulțumit „tuturor ungurilor din țară și din întreaga lume”. Liderul partidului Tisza a declarat, pe Facebook, că viitorul cabinet va fi un „guvern al întregului popor ungar”, potrivit Agerpres.

Magyar consideră rezultatul o împuternicire pentru a forma viitorul guvern și pentru a „lucra în următorii patru ani pentru o Ungarie liberă, europeană, funcțională și umană”.

„În calitate de prim-ministru, voi munci zi de zi și clipă de clipă pentru securitatea și dezvoltarea țării noastre și pentru bunăstarea poporului ungar. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, a scris Magyar în postarea sa.

Duminică seara, în fața zecilor de mii de susținători adunați pe malul Dunării, în centrul Budapestei, Magyar declarase: „Am reușit. Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri”. El le-a transmis celor care dansau și aclamau că „împreună am înlocuit sistemul lui Orbán și, împreună, am eliberat Ungaria; ne-am recâștigat țara”.

Victoria lui Péter Magyar vine după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea, acest rezultat punând capăt unei perioade de 16 ani de guvernare neîntreruptă a liderului Fidesz.