Peter Magyar îl cheamă pe Zelenski la o întâlnire în vestul Ucrainei și numește concesiile făcute de Kiev care „nu sunt suficiente”

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, i-a propus o întâlnire președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în vestul Ucrainei, pentru a discuta despre drepturile minorității etnice maghiare din regiune, a anunțat marți viitorul prim-ministru de la Budapestar, într-o postare pe Facebook, potrivit Reuters.

Liderul de centru-dreapta Magyar l-a înlăturat pe premierul naționalist Viktor Orban după 16 ani la putere, în urma alegerilor din 12 aprilie, obținând o majoritate constituțională care îi va permite să anuleze contestatele reforme ale lui Orban privind statul de drept.

Deși Magyar nu împărtășește ostilitatea deschisă a lui Orban față de Ucraina, el se opune, totuși, aderării rapide a Kievului la Uniunea Europeană și afirmă că tratamentul aplicat etnicilor maghiari din vestul Ucrainei – regiunea Transcarpatia – va fi esențial pentru refacerea relațiilor dintre cele două țări.

„Scopul întâlnirii este de a îmbunătăți situația maghiarilor din Transcarpatia, astfel încât aceștia să poată rămâne în patria lor”, a afirmat Magyar, după ce a discutat cu Zoltan Babjak, primarul localității Berehove, un oraș ucrainean situat lângă granița cu Ungaria, unde etnicii maghiari constituie majoritatea.

Sub conducerea lui Viktor Orban, Budapesta a intrat în repetate rânduri în conflict cu Kievul pe tema a ceea ce consideră că reprezintă restricții asupra drepturilor a aproximativ 150.000 de etnici maghiari de a-și folosi limba maternă.

Magyar a transmis că este timpul ca autoritățile de la Kiev să restabilească toate drepturile culturale, lingvistice, administrative și de învățământ superior ale etnicilor maghiari, ceea ce, potrivit lui, ar putea asigura și întoarcerea, odată cu încheierea războiului, a multora dintre cei care au fugit după declanșarea invaziei ruse din 2022.

„Dacă vom reuși să rezolvăm aceste probleme, acest lucru ar deschide cu siguranță un nou capitol în relațiile bilaterale dintre Ucraina și Ungaria”, a scris Magyar, care intenționează să depună jurământul de prim-ministru în cadrul ședinței inaugurale a parlamentului, pe 9 mai.

„Concesiile anunțate de guvernul ucrainean în domeniul educației în 2025 reprezintă un pas înainte, dar nu sunt suficiente”, a adăugat el, încurajându-i pe liderii Ucrainei să facă ceea ce el a numit un pas important către valorile europene și libertatea autentică.

Oficialii ucraineni au reacționat cu optimism prudent la rezultatul alegerilor din Ungaria. Zelenski l-a felicitat pe Magyar pentru victoria lui, afirmând că Ucraina este pregătită pentru „întâlniri și o colaborare constructivă”.