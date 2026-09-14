Peter Magyar promite o nouă Constituție și o nouă lege electorală a Ungariei

O nouă Constituție și o nouă lege electorală în Ungaria vor fi adoptate în cadrul ciclului legislativ 2026-2030, a declarat luni prim-ministrul Peter Magyar într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, relatează MTI și Agerpres.

„Scopul este, cu siguranță, adoptarea unei noi Constituții și a unei noi legi electorale”, a spus el, adăugând că ar fi mai practic să se adopte mai întâi Constituția, întrucât aceasta trebuie ratificată prin referendum.

Ca răspuns la observația că aceste două acte normative evidențiază amploarea diferenței dintre noul și vechiul sistem politic, Magyar a afirmat că întreaga comunitate Tisza (n.r. partidul său de guvernământ) este foarte diversă.

El a adăugat însă că membrii formațiunii politice sunt cu siguranță de acord că nu au luptat pentru a „construi un sistem care să semene, în vreun fel, cu cel anterior”.

Peter Magyar promite și majorarea alocației familiale de anul viitor

În altă ordine de idei, Magyar a mai anunțat că guvernul va majora „semnificativ” alocația familială în 2027.

„Majorarea se va realiza – la fel ca multe dintre angajamentele noastre – pas cu pas”, a spus el, adăugând că noul executiv a preluat de la guvernul anterior un deficit bugetar de 8,3%.

Guvernul Tisza a redus acest deficit cu 1.000 de miliarde de forinți (2,75 miliarde de euro) în decurs de trei luni, a susținut premierul.

El a subliniat că prioritatea principală a guvernului este să mențină echilibrul bugetar, să reducă deficitul și să eficientizeze funcționarea statului, astfel încât să poată ajunge mai mulți bani la cetățeni.

Acești factori vor conta atunci când guvernul va stabili majorările salariale pentru funcționarii publici, reducerile impozitului pe venit sau creșterea alocației familiale, a precizat el.