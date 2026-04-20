Peter Magyar a venit cu o solicitare către Zelenski: „Așa cum au promis”

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, i-a adresat luni un apel președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, solicitându-i să redeschidă conducta avariată Drujba imediat ce aceasta va fi funcțională, iar Rusiei i-a cerut să reia livrările de petrol prin intermediul acesteia, informează Reuters.

Guvernul ungar în exercițiu, condus de premierul Viktor Orban, și Slovacia se află, de câteva luni, într-un conflict cu Ucraina privind suspendarea livrărilor de petrol rusesc pe teritoriul ucrainean prin această conductă din era sovietică. Kievul susține că oleoductul Drujba a fost închis din cauza unui atac al forțelor ruse efectuat la sfârșitul lunii ianuarie.

„Dacă, din partea ucraineană, conducta Drujba este pregătită pentru transportul de petrol, atunci ar trebui să o redeschidă, așa cum au promis”, a declarat Magyar într-o conferință de presă, după prima ședință a grupului său parlamentar.

„Iar din partea Rusiei, ne așteptăm ca aceasta să înceapă alimentarea cu petrol (în conductă) în conformitate cu contractele, deoarece acest lucru nu va funcționa fără vreuna dintre părți”, a mai spus viitorul premier ungar.

Peter Magyar a adăugat că extinderea centralei nucleare de la Paks este un proiect important și necesar, dar că noul guvern va trebui să analizeze condițiile de finanțare ale unui împrumut pentru construcție și să vadă dacă sunt posibile restructurarea sau refinanțarea.

Proiectul Paks-2, în valoare de 12,5 miliarde de euro, despre care Magyar a afirmat că finalizarea lui ar putea costa 24 de miliarde, a fost atribuit companiei ruse Rosatom fără o licitație competitivă și a fost mult timp considerat un simbol al legăturilor strânse dintre președintele rus Vladimir Putin și premierul ungar Orban.

„Trebuie să analizăm dacă condițiile împrumutului pot fi restructurate, dacă această investiție importantă și necesară poate fi finanțată în condiții mai bune”, a spus Magyar.

„De asemenea, trebuie să vedem dacă piața poate fi deschisă și dacă procesul poate fi accelerat”, a precizat el.