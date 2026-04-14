Rusia își apără proiectul de miliarde din Ungaria, după victoria lui Peter Magyar: „Va trebui să trecem un examen”

Vladimir Putin și șeful Rosatom, Alexei Lihacev, la Moscova, în timpul unui eveniment din septembrie 2025. Credit: Alexei Nikolsky / Zuma Press / Profimedia

Șeful companiei de energie nucleară a statului rus, Rosatom, a declarat marți că instituția este gata să justifice costurile proiectului de extindere a singurei centrale nucleare din Ungaria, costuri criticate de câștigătorul alegerilor parlamentare de duminică, Peter Magyar.

Luni, la o zi după victoria obținută în fața premierului ungar în exercițiu, Viktor Orban, Peter Magyar a declarat că proiectul Paks-2 are un cost „uimitor de supraevaluat”, iar Ungaria îl va revizui și chiar anula dacă va considera necesar.

Liderul partidului Tisza, care urmează să preia puterea la Budapesta, a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a-i cere președintelui rus Vladimir Putin să îmbunătățească termenii financiari.

Proiectul, în valoare de 12,5 miliarde de euro, a fost atribuit companiei Rosatom în 2014, fără o licitație publică, iar Reuters scrie că este invocat de multă vreme drept un simbol al relațiilor strânse dintre Vladimir Putin și Viktor Orban.

„Desigur, va trebui să trecem un examen. În sensul bun al cuvântului. Un examen privind eficiența proiectului, justificarea pentru prețul său și alți parametri. Suntem absolut pregătiți pentru acest examen”, le-a spus reporterilor, marți, directorul Rosatom, Alexei Lihacev.

Tot marți, Kremlinul a declarat că este mulțumit că Peter Magyar pare dispus să poarte un dialog pragmatic cu Rusia, precum și că își va fundamenta propria poziție în funcție de măsurile concrete luate de noul guvern de la Budapesta.

Primele lucrări au avut loc în acest an

În baza acordului din 2014, Rosatom urmează să construiască două reactoare noi la centrala nucleară Paks, situată la sud de Budapesta.

Ceremonia primei turnări de beton de la viitoarea Unitate 5 a avut loc în februarie 2026, astfel că proiectul Paks-2 este considerat acum în construcție, conform terminologiei Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, scrie pe site-ul oficial Paks2.hu.

În ciuda întârzierilor repetate, se preconizează că unitățile VVER, fiecare cu o capacitate de 1,2 gigawați, vor fi finalizate până în 2030-2031.