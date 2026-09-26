Peter Magyar spune că Ungaria va taxa drastic marile averi începând de anul viitor

Ungaria va taxa marile averi începând cu 1 ianuarie 2027, în condiţii mai stricte decât cele promise iniţial de guvern, a declarat premierul Peter Magyar.

Vorbind sâmbătă în cadrul celei de-a treia etape a turneului său naţional, la Szolnok, în centru țării, premierul ungar a precizat că, peste un anumit prag de 500 de miliarde de forinţi (1,37 miliarde de euro), cota de impozitare ar putea depăşi un procent, a relatat agenția maghiară de presă MTI, citată de Agerpres.

Premierul a adăugat că ministrul de finanţe, Andras Karman, va anunţa curând detaliile.

Magyar a menţionat că impozitul pe avere a fost una dintre cele mai populare promisiuni ale Partidului Tisza, fiind susţinută inclusiv de alegătorii Fidesz.

În acelaşi discurs, el a solicitat grupului parlamentar al formaţiunii sale Tisza să voteze în unanimitate pentru ridicarea imunităţii sale parlamentare, măsură cerută marţi de procurorul general interimar al Ungariei.

Solicitarea procurorului a fost făcută în legătură cu o anchetă pentru furt privind un incident din 2024 în care actualul premier este acuzat că a luat telefonul unui bărbat care îl filma în timp ce se afla într-un club şi l-a aruncat în Dunăre.

Parlamentul European a refuzat anul trecut să-i ridice imunitatea de eurodeputat în acest caz.

Magyar a denunțat anterior această anchetă drept o „rușine”.

Peter Magyar a subliniat sâmbătă la Szolnok că nu are „absolut nimic de ascuns” şi că ar proceda la fel din nou pentru a-şi apăra prietenii sau pe tineri, bărbaţi şi femei, de hărţuirea exercitată de un „provocator plătit”. „Aş face-o din nou acum şi, dacă trebuie, voi plăti preţul”, a adăugat el.