Petrișor Peiu (AUR) are suspiciuni privind datele INS privind economia. „Întâmplare sau manipulare grosolană, timpul ne va dovedi”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că datele economice privind evoluția PIB arată că România se află într-o criză „profundă și prelungită”. Pe de altă parte, Peiu are dubii legate de acuratețea datelor furnizate de către Institutul Național de Statistică (INS) pentru două trimestre.

„În ultimii doi ani și jumătate, din 10 trimestre, România are doar trei trimestre de creștere economică (față de trimestrul precedent), fix cele două din timpul alegerilor din 2024 și cel din timpul alegerilor din mai 2025. În rest, criză!”, a scris Petrișor Peiu, într-o postare pe Facebook.

Asta ar indica faptul că guvernanții din aceste perioade au încercat să creeze „iluzia bunăstării” prin inundarea cu bani a economiei.

„În restul timpului, suntem, de fapt, în criză economică de la începutul anului 2024. Că numim această criză recesiune sau stagnare, tabloul întins pe ultimele 10 trimestre este, indubitabil, tabloul unei crize profunde și prelungite”, susține Peiu.

El acuză faptul că, în ultimele 30 de luni de criză, reacția guvernanților a fost doar să crească taxele și prețul la energie. „Mai pe românește, guvernul vrea să „păcălească” criza prin inflație!”, acuză senatorul.

„De remarcat și coincidența „apolitică”, prin care trimestrele III din 2025 și II din 2026 au fix același PIB ca trimestrele precedente. Întâmplare sau manipulare grosolană, timpul ne va dovedi…”, a conchis Peiu.

INS a transmis, vineri, că Produsul Intern Brut s-a menținut în trimestrul II, în termeni reali, la același nivel cu PIB-ul din trimestrul I al anului 2026.

Față de trimestrul II din 2025, PIB-ul a scăzut, în trimestrul II al anului 2026, cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier.