Petrișor Peiu, critici pentru refuzul lui Nicușor Dan de a accepta AUR la guvernare: „Dorința de a instaura un regim personal”

Eșecul formării unui guvern după două luni de negocieri arată că este imposibil fără AUR, afirmă liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, într-o postare pe Facebook în care critică refuzul președintelui de a accepta un guvern cu AUR.

„Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației”, afirmă Petrișor Peiu.

El acuză PSD, partid alături de care AUR a votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan în aprilie, că acum s-a aliniat dorinței președintelui.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele doua luni și ceea ce se întâmplă în continuare arată, cu claritate, imposibilitatea de a forma un nou guvern fără AUR”, spune Peiu.

Peiu: „Va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal”

Un guvern fără AUR va fi unul „personal al lui Dan“ sau unul cu o viața scurtă în Parlament, consideră senatorul.

„Și atunci, de ce exclude Nicușor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuțiilor? Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice: pentru că astfel va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal ( guvern de tipul Tomac- Veștea- Nazare) și, până atunci, sub motivația urgenței, sa îi voteze în doua ore legi care ar fi trebuit dezbătute câteva săptămâni ( precum legea salarizării unitare)”, mai afirmă Peiu.

În final, Peiu îl acuză pe Nicușor Dan de „aroganța, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, indecența și lipsa de măsură”. „Toate cultivate cu grijă de liderii obedienți ai majorității partidelor”, încheie el.

Ce a spus Nicușor Dan despre AUR

Nicușor Dan a afirmat în repetate rânduri că nu dorește un guvern care să fie susținut de către AUR.

„În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a declarat Nicușor Dan, pe 24 aprilie, ziua în care miniștrii PSD au demisionat din guvern.

La conferința de presă de după summitul de la Ankara, pe 8 iulie, întrebat dacă va acceptă o majoritate cu câteva voturi de la parlamentari AUR, președintele a replicat: „Cred că e prima oară când aud întrebarea asta. Răspunsul este nu.”

La rândul său, AUR a aprobat în unanimitate, pe 1 iulie, declanșarea procedurii pentru suspendarea lui Nicușor Dan. În cadrul aceleiași ședințe s-a decis ca parlamentarii grupului să nu fie prezenți în plen și să nu voteze niciun guvern al coaliției propuse.





