Petrol: Evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz reaprind prețurile. Piața nu crede încă în pace

Brent a revenit la peste 100 dolari pe baril, în timp ce WTI-ul american s-a apropiat de 95 de dolari după noul schimb de focuri în Strâmtoarea Ormuz dintre SUA și Iran. Traderii oscilează între teama unui nou război și speranța unui acord Washington – Teheran, notează presa elenă.

Piețele petroliere trăiesc din nou un război al nervilor. Un nou schimb de focuri între forțele americane și iraniene în Strâmtoarea Ormuz a reaprins temerile că armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran s-ar putea prăbuși în orice moment, amenințând navigația pe cea mai importantă arteră energetică a lumii.

Prețul Brentului a revenit la peste 100 dolari pe baril, după ce în ultimele zile prețurile au fluctuat de la 115 dolari la sub 100 de dolari, în timp ce traderii încearcă să descifreze dacă regiunea se îndreaptă spre o dez-escaladare a conflictului sau spre noi episoade de încordare a mușchilor.

Piața petrolului pare acum să fie condusă exclusiv de știrile care vin de la Washington și Teheran. Fiecare declarație, fiecare atac, fiecare zvon despre discuții sau angajamente se traduce aproape instantaneu într-o creștere sau o scădere a prețurilor.

Trump vorbește despre „discuții din dragoste”, piețele văd riscuri

Președintele american Donald Trump a încercat să minimalizeze cel mai recent incident din Strâmtoarea Ormuz, descriind atacurile drept „doar niște discuții din dragoste”. De asemenea, el a insistat că armistițiul rămâne în vigoare, în ciuda schimbului de focuri dintre cele două părți.

Într-o postare pe Truth Social, el a susținut că forțele americane au distrus ținte iraniene, inclusiv drone și ambarcațiuni mici, avertizând în același timp că Iranul se va confrunta cu noi atacuri militare dacă nu va accepta în curând un acord privind programul său nuclear.

Cu toate acestea, piețele nu par să împărtășească optimismul Casei Albe. Dimpotrivă, noua izbucnire a fost văzută ca un semn că situația rămâne extrem de volatilă și că până și o mică perturbare ar putea provoca perturbări serioase ale fluxurilor globale de petrol.

Ormuz rămâne „inima” energiei globale

Strâmtoarea Ormuz rămâne cea mai importantă trecere pentru comerțul global cu petrol și GNL. Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol trece prin ea, ceea ce înseamnă că orice amenințare la adresa transportului maritim ar putea trimite unde de șoc pe piețele internaționale de energie.

Temerile s-au intensificat și mai mult după apariția unor rapoarte conform cărora Washingtonul lua în considerare reluarea operațiunilor de escortă navală pentru navele comerciale din regiune, ca parte a așa-numitei „Operațiuni Libertate”. Deși Trump ar fi „înghețat” ulterior temporar misiunea, mesajul către piețe a fost clar: criza e departe de a se fi încheiat.

Analiștii ANZ au descris acțiunea prețurilor ca pe un „roller coaster”, în timp ce investitorii oscilează între speranțele de pace și temerile unei noi escaladări militare.

„Prețurile vor crește vertiginos”

Și Citigroup a tras un semnal de alarmă. Max Layton, directorul departamentului de cercetare a mărfurilor al băncii, a avertizat că piața petrolului va continua să se miște „ca o nebunie” până când va deveni clar dacă Iranul și SUA pot ajunge într-adevăr la un acord.

După cum a explicat el, incertitudinea este atât de mare încât chiar și traderii experimentați au dificultăți în a prezice următoarea mișcare. Prețurile Brent au crescut la 115 dolari înainte de a scădea înapoi la aproape 96 de dolari, pur și simplu pentru că piața a început să spere din nou la o soluție diplomatică.

El a menționat că piața globală are încă o „rezervă de siguranță” de 700 până la 800 de milioane de barili, acumulată în ultimele 12 luni, dar acest stoc este „consumat agresiv”.

Cu alte cuvinte, cu cât criza durează mai mult, cu atât rezistența pieței devine mai limitată.

Întârzieri la încărcare și presiune pe piața fizică

Presiunea nu se pune doar pe contractele futures și pe piața bursieră. Traderii spun că există deja întârzieri în livrările la un terminal critic din Oman, în afara Strâmtorii Ormuz, ceea ce provoacă perturbări suplimentare ale lanțului de aprovizionare.

Cumpărătorii asiatici de petrol se confruntă cu dificultăți tot mai mari în accesarea mărfurilor din Orientul Mijlociu, în timp ce mai multe companii de transport maritim și asigurări reconsideră riscul tranzitării prin regiune.

Rezultatul este că incertitudinea geopolitică se transferă acum direct asupra comerțului fizic cu petrol, crescând costurile de transport și intensificând temerile privind noi penurii.

Piața nu crede încă în pace

În ciuda scurgerilor de informații despre o propunere americană către Teheran și a declarațiilor lui Trump despre un acord, investitorii par prudenți.

Analiștii cred că această criză ar putea dura mult mai mult decât au estimat inițial piețele. Max Leighton de la Citi a avertizat chiar că regimul iranian ar putea rezista ani de zile sub o blocadă.

Aceasta înseamnă că piața petrolului ar putea trebui să se obișnuiască cu o nouă eră de volatilitate extremă, în care prețurile vor exploda sau se vor prăbuși în câteva ore, în funcție de prevalența fricii de război sau a speranței de diplomație.