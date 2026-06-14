Petrolier din flota fantomă rusă, interceptat de Marea Britanie. Momentul în care militarii au urcat la bordul navei / Anunțul premierului

Imagini transmise de Ministerul Apărării britanic arată momentul în care comandourile urcă la bordul petrolierului. Sursa foto: captură YouTube

Comandourile Marinei Regale și ofițeri de poliție au preluat controlul asupra navei rusești Smyrtos în Canalul Mânecii, într-o operațiune de șase ore desfășurată duminică dimineața, a anunțat Ministerul britanic al Apărării, potrivit BBC.

Interceptarea a fost realizată cu sprijinul Forțelor Aeriene Regale (RAF). La acțiune au participat ofițeri de poliție special instruiți de la Agenția Națională de Combatere a Criminalității, care au urcat la bord alături de trupele marine.

După finalizarea asaltului, militarii britanici au preluat controlul total și au rămas la bordul petrolierului. Nava, identificată sub numele Smyrtos, va fi reținută și monitorizată în largul coastei de sud a Angliei pe toată durata anchetei derulate de autorități, a precizat ministerul britanic într-un comunicat.

Operațiunea a fost descrisă de premierul Sir Keir Starmer drept un succes major în eforturile de combatere a acțiunilor Rusiei.

„Această operațiune de succes reprezintă încă o lovitură pentru Rusia și le reamintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a spus Starmer.

Imagini cu momentul în care comandourile urcă la bordul petrolierului au fost publicate de Ministerul Apărării al Marii Britanii.

De unde venea nava sancționată

Nava Smyrtos navighează sub pavilionul Camerunului și se află ancorată în largul coastei orașului Weymouth, în Canalul Mânecii, conform site-ului de monitorizare MarineTraffic. Datele BBC Verify indică faptul că nava a plecat pe 5 iunie din portul rus Ust-Luga, traversând spre vest în weekend.

Acest petrolier a fost sancționat inițial în iulie 2025. De la acel moment, nava și-a schimbat pavilionul sub care navighează și și-a modificat numele de două ori, trecând de la denumirea Myrtos la cea actuală, Smyrtos.

Rusia operează o „flotă fantomă” formată din peste 700 de petroliere pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse asupra exporturilor sale de petrol. Această flotă este responsabilă pentru transportul a 75% din petrolul rus supus sancțiunilor, reprezentând o sursă vitală de supraviețuire pentru Kremlin, a declarat Ministerul Apărării.

Prim-ministrul anunțase deja în luna martie că forțele armate britanice pot efectua inspecții la bordul navelor sancționate care tranzitează apele teritoriale ale Regatului Unit. Până în prezent, Marea Britanie a sancționat peste 500 de nave.

Aceste măsuri interzic vaselor vizate să intre în porturile britanice. De asemenea, firmele și persoanele fizice din Marea Britanie nu au voie să furnizeze servicii financiare, de asigurare sau de brokeraj pentru navele care transportă petrol rusesc.