Petrolul crește iar, bursele scad – Ormuzul „sub control strict”. Doar 6 nave au trecut prin Strâmtoare în ultimele 24 de ore

Armistițiul dintre SUA și Iran a fost prezentat ca o gură de aer proaspăt pentru piețe, dar realitatea o contrazice: petrolul se apropie iar de 100 de dolari/baril, piețele bursiere sunt în scădere, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne sub restricții stricte, amintindu-ne că criza nu s-a încheiat, ci doar își schimbă forma.

Prețurile internaționale ale petrolului cresc din nou, după scăderea din ziua precedentă, pe măsură ce preocupările legate de aprovizionare revin în prim-plan, scrie presa elenă.

Prețul de referință internațional, Brent, se tranzacționează în jurul valorii de 98 de dolari pe baril, în creștere cu peste 3%, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate îl urmează, apropiindu-se de 98 de dolari.

Piața transmite un mesaj clar: atâta timp cât fluxul de energie din Strâmtoarea Ormuz rămâne limitat, presiunile ascendente cu greu se vor diminua.

Ormuz: Deschis pe hârtie

În ciuda acordului de încetare a focului, situația de la crucialul pasaj maritim este departe de a fi normală.

Teheran: limitează trecerea la aproximativ 12 nave pe zi și ia în considerare impunerea unei „taxe” pentru trecere.

De fapt, după noile atacuri severe israeliene asupra Libanului, se pare că transportul maritim a fost din nou suspendat.

Un petrolier și cinci nave vrachiere au trecut prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, în ciuda unui acord de încetare a focului de două săptămâni între SUA și Iran.

Datele provin din datele de urmărire deținute și procesate de organizațiile Kpler, Lloyd’s List Intelligence și Signal Ocean.

Europa și Asia în „roșu”

Reacția piețelor bursiere este imediată și negativă. Bursele din Europa au intrat în roșu. Dax-ul de la Frankfurt a scăzut cu 1,6%, CAC 40 de la Paris a scăzut cu aproape 1%, în timp ce pierderile pentru Londra, Madrid și Milano sunt mai moderate. La București, indicele BET e pe +0.3%.

Vânzătorii de pe bătrânul continent au preluat conducerea de la investitorii din Asia. Tokyo și Shanghai au pierdut 0,7%, Kospi din Seul a scăzut cu 1,6%, în timp ce Sensex-ul indian a scăzut și el cu 1,2%.

Piața „votează” pentru prudență

Acuzațiile Teheranului privind încălcarea acordului de către SUA, combinate cu continuarea operațiunilor israeliene în Liban, intensifică neîncrederea. Lucrul crucial nu este dacă există un armistițiu, ci dacă acesta poate fi menținut. Și, deocamdată, piețele își dau propriul răspuns: dezescaladarea nu a convins deocamdată.

Petrolul crește, stocurile scad, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne cel mai periculos „nod” al economiei globale.