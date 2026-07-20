Petrolul depășește 90 de dolari, iar acesta „este doar începutul”

Analiștii prevăd că petrolul va depăși din nou 100 de dolari – Trump pare prins într-un război fără sfârșit.

Țițeiul Brent a depășit bariera de 90 de dolari luni dimineața, după noua escaladare a conflictului dintre Statele Unite și Iran, combinată cu atacurile continue din jurul Strâmtorii Ormuz, scrie presa elenă. Piața energetică mondială s-ar putea confrunta cu întreruperi grave ale aprovizionării, iar scenariul unui război prelungit și al unei crize energetice de durată revin în prim-plan.

Nouă nopți consecutive de atacuri americane

Creșterea prețurilor a survenit după finalizarea unui nou val de atacuri aeriene americane împotriva unor ținte din Iran. Potrivit CENTCOM, forțele americane au efectuat atacuri pentru a noua noapte consecutiv, vizând centre de comandă, sisteme de apărare aeriană, instalații de supraveghere a coastelor, capacități navale, depozite de rachete și drone, precum și rețele de comunicații ale forțelor armate iraniene.

Administrația americană a precizat că operațiunile vor continua cu scopul de a slăbi capacitățile militare ale Iranului utilizate pentru atacuri împotriva navelor comerciale și navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Analiștii anticipează prețuri și mai mari

Firma de investiții Quantum Strategy estimează că piața globală a petrolului devine din ce în ce mai „încordată”, deoarece exporturile din Golful Persic continuă să fie limitate.

Strategul șef al companiei, David Ross, avertizează că, în ritmul actual de reducere a stocurilor, piața s-ar putea afla într-o poziție deosebit de tensionată încă din septembrie, ceea ce va crește și mai mult presiunea asupra Casei Albe.

Evaluarea sa este că Brent-ul va urca spre intervalul 95-105 dolari pe baril, atâta timp cât tensiunile militare continuă și fluxurile de energie din Orientul Mijlociu rămân limitate.

Trump: „Iranul a suferit pagube enorme – i-am lovit din nou foarte tare în seara asta”

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a suferit lovituri militare zdrobitoare, la câteva ore după o nouă serie de atacuri americane asupra unor ținte iraniene.

Vorbind cu reporterii după ce a părăsit finala Cupei Mondiale din New Jersey, Trump a susținut că capacitățile militare ale Teheranului sunt aproape epuizate.

„Iranul a suferit pagube foarte, foarte mari. A pierdut aproape totul din punct de vedere militar. A rămas cu foarte puțin. Încă mai are câteva rachete, câteva drone și capacități de producție limitate. Nu prea multe”, a spus el.

Represalii din partea Teheranului

În același timp, presa de stat iraniană a relatat despre un nou atac cu rachete împotriva unor „ținte ostile”, confirmând că confruntarea militară este în plină desfășurare.

În Kuweit, o centrală de producere a energiei electrice și de desalinizare a fost atacată pentru a doua zi consecutiv, în timp ce sistemele de apărare aeriană au fost activate în Iordania și Bahrain.

Noi pierderi de soldați americani

Situația a devenit și mai tensionată după ce armata americană a anunțat moartea unui al treilea soldat american în câteva zile.

Soldatul a fost ucis în nordul Irakului în timpul neutralizării controlate a unei drone iraniene care fusese doborâtă. În același timp, autoritățile americane au anunțat că au găsit rămășițe umane în apropierea locului atacului iranian din Iordania, unde alți doi soldați americani își pierduseră deja viața.

În total, pierderile americane în războiul de aproape cinci luni cu Iranul se ridică acum la 17 militari.

Ormuz rămâne în centrul atenției

Investitorii continuă să monitorizeze cu deosebită îngrijorare situația din Strâmtoarea Ormuz, prin care, înainte de criză, trecea aproximativ o cincime din traficul petrolier mondial.

Washingtonul acuză Teheranul de continuarea atacurilor asupra navelor comerciale și de încălcarea unui memorandum de înțelegere convenit în iunie, care vizează restabilirea siguranței navigației în regiune.

O nouă alarmă a sunat luni în zori, când serviciul britanic UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a anunțat că a primit un raport despre o navă cuprinsă de flăcări în largul coastei Omanului.

Conform actualizării UKMTO, incidentul a avut loc la aproximativ opt mile marine nord-vest de zona Khumzar, în nordul Omanului, foarte aproape de pasajul maritim de importanță strategică.