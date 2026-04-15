Petrolul rusesc va intra din nou sub sancțiunile SUA. Suspendarea de o lună nu va fi prelungită

Secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent a anunțat, miercuri, că Statele Unite nu vor prelungi suspendarea sancțiunilor care vizează petrolul rusesc livrat pe mare, suspendare care a fost făcută luna trecută pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la petrol, informează AFP.

„Nu vom reînnoi licența pentru petrolul rus”, a declarat Scott Bessent. Sancțiunile pentru petrolul rusesc au fost instituite de Statele Unite ca o modalitate de a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei prin reducerea veniturilor Rusiei obținute din producția de hidraocarburi.

Însă pe 13 martie, Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca țările care vor să poată cumpăra petrol și produse petroliere rusești sancționate care se află în prezent blocate pe mare, într-o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o drept un pas către stabilizarea piețelor energetice globale, potrivit Reuters.

Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev a declara atunci că derogarea acordată de SUA țărilor pentru a cumpăra petrol rusesc sancționat acoperă aproximativ 100 de milioane de barili de țiței rusesc.

„Pe fondul crizei energetice tot mai acute, relaxarea în continuare a restricțiilor asupra aprovizionării cu energie din Rusia pare din ce în ce mai inevitabilă, în ciuda rezistenței unor birocrați de la Bruxelles”, a scris Dmitriev într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

Pe 13 martie, existau aproximativ 124 de milioane de barili de petrol de origine rusă pe mare în 30 de locații diferite la nivel global, potrivit calculelor Fox News.