SUA au suspendat pentru o lună sancțiunile pentru petrolul rusesc de pe mare / Reacția Moscovei: „Inevitabil”

Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca țările care vor să poată cumpăra petrol și produse petroliere rusești sancționate care se află în prezent blocate pe mare, într-o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o drept un pas către stabilizarea piețelor energetice globale, transmite Reuters.

Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev a declarat joi că derogarea acordată de SUA țărilor pentru a cumpăra petrol rusesc sancționat acoperă aproximativ 100 de milioane de barili de țiței rusesc.

„Pe fondul crizei energetice tot mai acute, relaxarea în continuare a restricțiilor asupra aprovizionării cu energie din Rusia pare din ce în ce mai inevitabilă, în ciuda rezistenței unor birocrați de la Bruxelles”, a scris Dmitriev într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

Prețurile au scăzut pe burse după anunț

Prețurile petrolului au scăzut vineri dimineață în Asia, după anunțul SUA privind suspendarea sancțiunilor pentru o lună.

Măsura reprezintă o nouă încercare a administrației Donald Trump de a tempera prețurile energiei, după ce atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și răspunsul ulterior al Teheranului au amplificat tensiunile regionale și au paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, perturbând fluxurile vitale de petrol și gaze din Orientul Mijlociu și determinând creșterea prețurilor energiei.

Decizia vine după ce, miercuri, Washingtonul a anunțat că va elibera 172 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică, în efortul de a reduce prețurile țițeiului, care au crescut vertiginos în urma războiului din Iran. Această folosire a rezervelor face parte dintr-un angajament mai amplu al Agenției Internaționale pentru Energie, formată din 32 de țări, de a elibera 400 de milioane de barili de petrol.

Noua decizie a Statelor Unite de joi seară autorizează livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești încărcate pe nave începând cu 12 martie și este valabilă până la miezul nopții, ora Washingtonului, pe 11 aprilie, potrivit textului de pe site-ul Departamentului Trezoreriei.

Bessent: „Scumpirea petrolului este temporară”

Măsura reflectă îngrijorarea Casei Albe că creșterea prețurilor petrolului după aproape două săptămâni de atacuri ale SUA și Israelului asupra Iranului va afecta întreprinderile și consumatorii americani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, când colegii republicani ai lui Trump speră să păstreze controlul asupra Congresului.

Bessent, într-un mesaj postat pe X la câteva ore după ce prețurile de referință ale petrolului au depășit 100 de dolari pe baril, a afirmat că măsura este „adaptată cu precizie” și „pe termen scurt” și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus.

„Creșterea temporară a prețurilor petrolului este o perturbare pe termen scurt și temporară, care va aduce beneficii enorme națiunii și economiei noastre pe termen lung”, a spus Bessent, repetând afirmații similare ale lui Trump.

Joi existau aproximativ 124 de milioane de barili de petrol de origine rusă pe mare în 30 de locații diferite la nivel global, potrivit calculelor Fox News.