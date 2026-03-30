Petrolul trece de 115 dolari iar acțiunile asiatice scad la intrarea în cea de-a 5-a săptămână de conflict

Prețurile globale ale petrolului au crescut, iar acțiunile bursiere au scăzut brusc luni dimineață în Asia, după ce războiul dintre SUA și Israel a intrat în a cincea săptămână, scrie BBC.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 3%, depășind 115 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a urcat la 103 dolari, după o creștere de aproximativ 3,5%.

Piețele bursiere din Asia au deschis în scădere, indicele Nikkei 225 din Japonia scăzând cu 4,5%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud cu 4%.

Aceasta după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, s-au alăturat conflictului prin atacuri asupra Israelului în weekend, iar Iranul a amenințat că va extinde represaliile împotriva universităților și a locuințelor oficialilor americani și israelieni.

Trump vrea petrolul din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu acordat publicației Financial Times, că ar putea „lua petrolul din Iran” și, eventual, să cucerească principalul centru de distribuție a combustibililor de pe insula Kharg.

Când a fost întrebat despre apărarea iraniană pe insulă, el a spus: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o luăm foarte ușor.”

Trump a comparat situația cu cea din Venezuela, unde SUA intenționează să controleze industria petrolieră „pe termen nelimitat” după răpirea din ianuarie a președintelui de atunci, Nicolás Maduro.

Piețele energetice globale au fost extrem de volatile după ce Teheranul a ripostat la atacurile americane și israeliene amenințând că va ataca navele care încearcă să traverseze Strâmtoarea Hormuz.

Experții se așteaptă ca prețul petrolului să crească în continuare

Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze trece de obicei prin canalul îngust, dar în mare parte a stagnat, ceea ce a dus la creșterea prețurilor.

Expertul în piețe energetice Sean Foley de la Universitatea Macquarie a declarat că se așteaptă ca prețurile petrolului să crească în continuare dacă conflictul nu se atenuează.

Atacurile Houthi au stârnit îngrijorări că gruparea armată ar putea opri transporturile de energie care trec prin strâmtoarea Bab al-Mandeb, lângă Yemen, a declarat Foley.

O blocadă a căii navigabile ar putea afecta încă 10% din aprovizionarea mondială cu petrol, „punând o presiune semnificativă asupra lanțurilor globale de aprovizionare”, a declarat Foley.

„Consumatorii rămân fără bani”

Andrew Lipow, de la firma de consultanță Lipow Oil Associates, a declarat că se așteaptă ca prețul țițeiului Brent să ajungă la 130 de dolari pe baril în următoarele săptămâni, pe măsură ce amenințările la adresa aprovizionării globale cu energie continuă.

„Cea mai mare teamă a mea este că vom avea o încetinire economică generală în întreaga lume… pentru că pur și simplu consumatorii rămân fără bani, deoarece cheltuiesc mai mult pe energie și pe alimente”, a spus el.

Prețul țițeiului Brent era în jur de 72 de dolari pe baril pe 27 februarie, cu o zi înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul.