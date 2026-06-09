P&G transformă o nouă sală de clasă într-un spațiu unic pentru elevii clasei pregătitoare

P&G, compania care deține branduri precum Ariel, Lenor, Pampers, Gillette, Head & Shoulders și Fairy, a transformat o nouă sală de clasă într-un spațiu gândit să sprijine învățarea. Cu sprijinul unui arhitect, sala a fost reamenajată pentru a oferi elevilor un mediu primitor, funcțional și inspirațional.

Pentru elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială Poienarii Burchii, județul Prahova, începutul anului școlar va veni cu o schimbare importantă. Sala de clasă în care vor învăța a fost complet renovată, de la pardoseală și pereți până la mobilier adaptat vârstei și elemente decorative care creează un spațiu prietenos și potrivit pentru învățare.

„Cred că orice cadru didactic își dorește să lucreze într-un spațiu care oferă condiții foarte bune pentru desfășurarea cursurilor. Ne bucurăm că elevii noștri învață acum într-o sală de clasă complet renovată. Un astfel de mediu îi poate ajuta să vină cu mai multă plăcere la școală și să se simtă încurajați să descopere și să învețe”, a declarat Ana Stancu, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Poienarii Burchii.

Fie că sprijinim educația în materie de igienă sau asigurăm o nevoie simplă, cum ar fi produsele de strictă necesitate pentru familiile aflate în nevoie, scopul nostru este să îmbunătățim sănătatea și bunăstarea fiecărei comunități la care ajungem cu programele noastre.

Despre proiect

Localizare – Școala Gimnazială Poienarii Burchii, județul Prahova

Beneficiari – elevii din clasa pregătitoare

Finalizare – iunie 2026

Program – „O Sală de Clasă ca Acasă”, lansat de P&G în 2018.

Concept – cu fiecare sală de clasă renovată, ne propunem să transformăm fiecare spațiu într-o lume dedicată copiilor, care să îi ajute să se dezvolte

Selectarea școlilor beneficiare este realizată cu ajutorul ONG-urilor partenere din zonele respective

Despre Procter & Gamble

P&G deservește consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de încredere, de calitate și superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® și Tide®. Comunitatea P&G desfășoară operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vă rugăm să vizitați http://www.pg.com pentru noutăți și informații suplimentare despre P&G și brandurile sale.

Articol susținut de P&G