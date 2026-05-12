P&G transformă o nouă sală de clasă într-un spațiu unic pentru elevii clasei pregătitoare

P&G, compania care are în portofoliu mărci precum Ariel, Pampers, Gillette, Head & Shoulders sau Fairy, a transformat o nouă sală de clasă într-un loc care să-i ajute pe copii în procesul de învățare. Cu ajutorul unui arhitect, spațiul a fost reamenajat pentru a găzdui elevii într-un mediu primitor, care să îi inspire.

Pentru elevii clasei pregătitoare din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Videle, județul Teleorman, primul an de școală va începe cu o surpriză. O sală de clasă în care aceștia vor învăța este complet renovată – de la pardoseală și pereți, până la mobilier adaptat vârstei și elemente decorative. La baza proiectului stă un concept prin intermediul căruia sala de clasă a fost transformată într-un spațiu atrăgător pentru elevi, în care elementele prietenoase și colorate se împletesc cu condițiile moderne de studiu, care le vor facilita drumul către cele mai bune rezultate.

„Cred că orice cadru didactic și-ar dori să își desfășoare activitatea într-un spațiu care oferă cele mai bune condiții pentru desfășurarea cursurilor. Suntem recunoscători că elevii noștri se bucură acum de o sală de clasă complet renovată”, a declarat Monica Iorga, director al Școlii Gimnaziale nr. 2 din Videle.

Fie că sprijinim educația în materie de igienă sau asigurăm o nevoie simplă, cum ar fi produsele de strictă necesitate pentru familiile aflate în nevoie, scopul nostru este să îmbunătățim sănătatea și bunăstarea fiecărei comunități la care ajungem cu programele noastre.

Despre proiect

Localizare – Școala Gimnazială nr. 2 din Videle, județul Teleorman

Beneficiari – elevii din clasa pregătitoare

Finalizare – Mai 2026

Program – „O Sală de Clasă ca Acasă”, lansat de P&G în 2018.

Concept – cu fiecare sală de clasă renovată, ne propunem să transformăm fiecare spațiu într-o lume dedicată copiilor, care să îi ajute să se dezvolte

Selectarea școlilor beneficiare este realizată cu ajutorul ONG-urilor partenere din zonele respective

Articol susținut de P&G