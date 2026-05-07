Piața „din umbră” care a ajuns la 2 trilioane de dolari. Și care sperie oficial autoritățile

O piață care a prosperat în umbra crizei din 2008 și a evoluat într-un gigant de aproape 2 trilioane de dolari începe acum să provoace îngrijorare în rândul autorităților de reglementare globale.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB), organizația internațională care coordonează principalele bănci centrale, autoritățile de reglementare și ministerele de finanțe din țările G20, avertizează într-un raport publicat miercuri că această creștere explozivă a creditului privat ar putea deveni o sursă de risc sistemic pentru întreg sistemul financiar.

În centrul preocupării se află o problemă fundamentală: volume uriașe de credite sunt transferate acum în afara sistemului bancar tradițional, prin structuri de finanțare complexe și adesea opace.

Piața care s-a născut după șocul din 2008

Creditul privat a crescut vertiginos după criza financiară globală, când băncile au fost obligate să își limiteze expunerea la împrumuturi riscante, scrie presa elenă.

Golul a fost umplut de fonduri private, vehicule de investiții și administratori de active alternative, care au început să acorde împrumuturi direct firmelor – adesea la rate ale dobânzii mai mari și cu riscuri mai mari.

Inițial, creditul privat a vizat în principal întreprinderile mici și mijlocii. Cu toate acestea, astăzi acesta finanțează grupuri de afaceri din ce în ce mai mari, în timp ce participarea investitorilor individuali este în continuă creștere, în special prin intermediul produselor de investiții. Și asta e ceea ce îi sperie acum pe autorități.

Riscul „invizibil”

FSB avertizează că piața este caracterizată de o lipsă de transparență, date nestandardizate și evaluări neclare.

Spre deosebire de piețele tradiționale de obligațiuni sau credite bancare, o mare parte din creditul privat funcționează într-un mediu cu transparență limitată a datelor.

Supraveghetorii se luptă să identifice complet cine cui acordă împrumuturi, cât de mult risc real există în bilanțuri și cât de interconectat a devenit sistemul.

FSB estimează că băncile au expuneri de cel puțin 220 de miliarde de dolari față de fonduri de credit private prin linii de credit și facilități de credit. Cu toate acestea, datele comerciale sugerează că suma reală ar putea fi chiar dublă.

De ce autoritățile se tem de piesele de domino

Marea preocupare nu este doar dimensiunea pieței, ci și interconectarea acesteia cu restul sistemului financiar.

Băncile, companiile de asigurări, administratorii de active și fondurile de capital privat sunt din ce în ce mai conectate la piața creditului privat prin finanțări comune, linii de credit și parteneriate strategice.

Aceasta înseamnă că o deteriorare a calității creditelor ar provoca riscuri de contagiune în mai multe puncte ale sistemului.

FSB subliniază chiar că piața nu a fost încă testată într-o recesiune economică lungă și profundă.

Primele „crăpături”

Temerile au început deja să apară în SUA, unde cresc îngrijorările cu privire la expunerile la companii de tehnologie, companii de dezvoltare a afacerilor și debitori corporativi cu probleme.

O preocupare deosebită este creșterea așa-numitelor împrumuturi cu plată în natură — împrumuturi în cazul cărora dobânda nu este plătită în numerar, ci este adăugată la datorie.

Această practică este adesea văzută ca un indiciu că debitorii întâmpină deja dificultăți în a-și onora obligațiile.

Băncile europene sub microscop

Problema a devenit acum în centrul atenției supravegherii bancare europene, așa cum subliniază CNBC.

Barclays din Marea Britanie a dezvăluit o expunere la creditele private de aproximativ 20 de miliarde de dolari, în timp ce Deutsche Bank din Germania a anunțat expuneri de aproximativ 30 de miliarde de dolari – aproape 2% din portofoliul său total de credite. BNP Paribas din Franța a dezvăluit, de asemenea, o expunere de aproximativ 25 de miliarde de dolari.

Atât Banca Centrală Europeană, cât și Banca Angliei și-au exprimat deschis îngrijorarea cu privire la riscurile sistemice pe care le-ar putea prezenta sectorul.

Banca centrală britanică efectuează deja teste de stres, examinând scenarii de stres privind evaluările, calitatea activelor și lichiditatea.

Noul „sistem bancar din umbră”

Pentru mulți analiști, creditul privat seamănă din ce în ce mai mult cu logica „sistemului bancar din umbră” care s-a dezvoltat înainte de criza din 2008.

O vastă rețea de finanțare operează în afara cadrului bancar strict supravegheat, dar rămâne strâns legată de acesta.

Atâta timp cât economia este în creștere și ratele dobânzilor sunt în scădere, modelul pare extrem de profitabil. Întrebarea e ce se întâmplă atunci când economia intră într-o recesiune, falimentele se intensifică, iar investitorii încep să își ceară banii înapoi.

Și acesta este exact scenariul de care se tem acum supraveghetorii financiari.