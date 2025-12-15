Piața muncii la zi: de ce nu mai pleacă românii din țară, cine câștigă cel mai bine și cum ne schimbă AI-ul joburile

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 38.957 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa Gomag, partenerul Stup care îți oferă toate instrumentele și suportul necesar pentru a vinde în online. Și dacă vrei să afli mai multe despre Stup, intră aici.

Dacă am încerca să definim perioada pe care o traversăm printr-un singur cuvânt, acela ar fi „pragmatism”. După ani de incertitudini, pandemii și crize, piața muncii din România pare să fi intrat într-o etapă de maturizare forțată. Nu mai vorbim doar despre „a avea un job”, ci despre un calcul complex pe care îl fac, deopotrivă, angajații și angajatorii: merită efortul? Merită riscul? Merită să învăț ceva nou?

Traversăm un moment în care toate piesele de puzzle se reașază: salariile cresc (dar nu peste tot), mirajul străinătății pălește, iar tehnologia ne bate la ușă mai insistent ca niciodată. Dar cum se leagă toate acestea între ele? Există un fir roșu evident: căutarea eficienței și a stabilității locale.

Vestea bună: Nu te mai lupți (atât de tare) cu Vestul

Ani de zile, cel mai mare concurent al antreprenorului român nu a fost firma de vizavi, ci salariul în euro din Germania sau Marea Britanie. Datele dintr-un sondaj eJobs realizat recent arată însă o schimbare majoră de paradigmă: interesul românilor pentru joburile din străinătate a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani.

Doar 1,1% dintre aplicările înregistrate recent pe eJobs.ro au mers către țările străine. De ce este asta o veste bună pentru antreprenorii români? Pentru că bazinul de talente locale este mai stabil. Muncitorii calificați, inginerii sau specialiștii în servicii preferă acum siguranța de acasă.

Totuși, există un preț pentru această stabilitate. Candidații rămân în țară pentru că așteaptă condiții financiare și de lucru care să rivalizeze, la scară, cu cele de afară.

Presiunea pe bugete: Unde au crescut salariile?

Stabilitatea costă. Pentru a rămâne competitivi și a ține pasul cu inflația, mulți angajatori au fost nevoiți să majoreze salariile. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, sectoarele care au „încins” piața nu sunt doar cele obișnuite (IT-ul), ci și cele vitale pentru infrastructura oricărui business.

Dacă activezi în domenii precum Construcții (+10%), Energie (+8%) sau Farma (+15%), probabil ai simțit deja presiunea. Deficitul de specialiști a forțat mâna companiilor să ofere mai mult.

Sfat pentru antreprenori: Dacă nu poți ține pasul cu creșterile salariale din corporații, trebuie să compensezi prin alte beneficii. Aici intervine transparența. Publicarea salariului în anunțul de angajare nu doar că filtrează candidații nepotriviți, dar îți poziționează brandul ca fiind unul onest și deschis, în special acum, înainte de implementarea directivei europene de transparentizare salarială.

Productivitatea, moneda de schimb: De ce ai nevoie de AI în firmă

Dacă ești nevoit să plătești salarii mai mari, singura cale de a-ți proteja marja de profit este creșterea productivității. Aici intră în scenă Inteligența Artificială, care nu mai este un moft „tech”, ci o necesitate de business.

Deși cererea pentru skill-uri digitale a explodat în anunțurile de angajare, conform unui studiu recent eJobs, realitatea din teren e îngrijorătoare: doar 4 din 10 angajați folosesc activ AI-ul.

Pentru un antreprenor, aceasta este o oportunitate uriașă de eficientizare. În loc să angajezi oameni noi pentru sarcini repetitive, este mai rentabil să găsești specialiști care s-au împrietenit deja cu instrumentele AI. Un angajat care știe să folosească tehnologia poate face munca a doi oameni în jumătate din timp, justificând astfel și salariul mai mare.

Avantajul tău neașteptat: Viteza și Flexibilitatea

Dincolo de salariu, există o zonă unde, ca antreprenor sau manager într-o companie mică, poți bate orice multinațională: timpul de reacție. Analizele din piață arată o schimbare clară de comportament: candidații buni nu mai au răbdare să treacă prin procese greoaie, cu patru rânduri de interviuri și săptămâni de așteptare pentru un răspuns.

Aici intervine atuul tău. Dacă o corporație este blocată în proceduri, tu ai libertatea de a simplifica totul. Secretul unei angajări de succes în contextul actual este reducerea birocrației.

Fii rapid: Un candidat bun primește, în medie, mai multe oferte simultan. Cel care sună primul și face o ofertă concretă are cele mai mari șanse de reușită.

Un candidat bun primește, în medie, mai multe oferte simultan. Cel care sună primul și face o ofertă concretă are cele mai mari șanse de reușită. Simplifică procesul : Pentru anumite roluri, CV-ul clasic poate fi o barieră inutilă. Platforme precum iajob.ro au crescut tocmai pentru că permit contactul direct, telefonic sau pe WhatsApp, între tine și candidat. Această abordare elimină timpii morți și îți aduce omul la interviu de pe o zi pe alta.

: Pentru anumite roluri, CV-ul clasic poate fi o barieră inutilă. Platforme precum iajob.ro au crescut tocmai pentru că permit contactul direct, telefonic sau pe WhatsApp, între tine și candidat. Această abordare elimină timpii morți și îți aduce omul la interviu de pe o zi pe alta. Flexibilitatea ca beneficiu: Dacă bugetul nu îți permite să concurezi cu salariile din topul pieței, poți compensa prin flexibilitate. Posibilitatea de a-și alege orele de lucru sau de a rezolva probleme personale în timpul zilei este un beneficiu pe care un gigant corporatist îl oferă greu, dar pe care tu îl poți acorda imediat. Pentru mulți candidați, acest echilibru valorează cât o mărire de salariu.

Ce urmează? Strategia ta pentru 2026

Dacă privim spre 2026, devine clar că antreprenorii sunt nevoiți să facă tranziția de la „supraviețuire” la „optimizare”. Iată cele trei direcții strategice pe care să le iei în calcul pentru 2026:

Retenția devine o prioritate: Costul de a înlocui un angajat a devenit mult mai mare decât costul de a-l păstra. În 2026, bugetele de training și upskilling (în special pe zona digitală/AI) vor avea un ROI (return on investment) mai bun decât bugetele de recrutare externă. Flexibilitatea ca instrument fiscal: Dacă nu poți mări salariile nete la nivelul concurenței, flexibilitatea programului și modul de lucru hibrid vor rămâne cel mai puternic diferențiator pentru IMM-uri. E un beneficiu care pe tine nu te costă bani, dar pe care angajatul îl prețuiește enorm. Recrutarea bazată pe potențial, nu pe istoric: Criza de specialiști „gata făcuți” se va adânci. Antreprenorii de succes din 2026 vor fi cei care angajează oameni cu atitudinea potrivită și capacitatea de a învăța (soft skills), asumându-și rolul de a-i forma tehnic intern.

Concluzia? Piața muncii a devenit mai scumpă, dar și mai stabilă. Succesul afacerii tale în perioada următoare depinde de cât de repede te miști (folosind platforme precum eJobs.ro sau iajob.ro) și de cât de bine îți calibrezi oferta salarială (verificând piața prin Salario) pentru a atrage acei oameni care aduc valoare reală, nu doar prezență la program.

