PIB-ul crește, satisfacția scade: avem nevoie de o nouă modalitate de a măsura progresul, susține ONU

Timp de decenii, Produsul Intern Brut (PIB) a fost folosit ca un indicator al progresului societății. Cu toate acestea, pe măsură ce cifrele PIB-ului continuă să crească, crește și o dezamăgire profundă față de sistemele politice și economice însărcinate cu servirea publicului. Este timpul să găsim o nouă modalitate de a măsura ceea ce contează cu adevărat, se arată într-o postare a ONU Geneva.

Chiar și persoanele fără cunoștințe economice au auzit probabil de PIB, care este frecvent citat în mass-media ca indicator al progresului.

În termeni simpli, PIB-ul este suma a tot ceea ce o țară produce și vinde, dar economiștii știu de ani de zile că acesta nu reușește să ofere o imagine completă.

De exemplu, munca neremunerată, cum ar fi îngrijirea copiilor sau a lucrătorilor familiali cu dizabilități, nu este considerată un aspect pozitiv. Măsurătorile inegalității nu sunt luate în considerare, nici costul poluării sau al exploatării resurselor, susține ONU.

Timp de peste 70 de ani, societăţile avansate ale lumii s-au uitat în oglindă şi au admirat ceea ce vedeau: creştere. Oglinda se numeşte produsul intern brut şi a devenit principalul etalon în funcție de care judecăm bunăstarea unei economii sau a unei societăți, scrie fostul jurnalist al Financial Times David Pilling în cartea sa ”Creșterea economică, o amăgire”.

PIB-ului îi place poluarea, mai ales că trebuie să cheltuieşti bani ca să scapi de ea. Îi place infracţionalitatea, fiindcă adoră forţele poliţieneşti numeroase şi repararea ferestrelor sparte.

Dacă PIB-ul ar fi o persoană, moralitatea i-ar fi indiferentă, asta dacă n-ar fi de-a dreptul inconştientă de existenţa ei. Ceea ce măsoară PIB-ul este producţia de orice fel, bună sau rea. PIB-ului îi place poluarea, mai ales dacă trebuie să cheltuieşti bani pentru a scăpa de ea.

Îi place infracţionalitatea, fiindcă îndrăgeşte forţele poliţieneşti numeroase şi repararea ferestrelor sparte. Uraganul Katrina îi merge la inimă, iar împotriva războaielor nu are obiecţii. Adoră să cuantifice, în etapele premergătoare conflictului, numărul de arme, avioane şi focoase, iar apoi îi place să contabilizeze tot efortul depus pentru a reconstrui oraşele distruse din ruinele fumegânde rămase în urmă. PIB-ul e bun la numărat, dar nu se pricepe mai deloc să discearnă calitativ.

PIB-ul e un mercenar. Nu se coboară până într-acolo încât să ia în considerare tranzacţiile în care banii nu-şi schimbă proprietarul, spune Pilling.

Are oroare de făcut curățenie în casă de unul singur (cel puţin aici putem cădea de acord) şi strâmbă din nas doar la auzul celei mai mărunte activităţi voluntare. În ţările sărace, are probleme serioase în a cartografia activitățile oamenilor, a căror covârşitoare majoritate se desfăşoară în afara economiei fiscalizate. Poate contabiliza o sticlă de Evian din supermarket, dar nu şi impactul economic al unei fete din Etiopia care îşi târşâie paşii kilometri întregi pentru a aduce apă de la o fântână.

Urmărind doar creșterea PIB-ului, factorii de decizie politică s-ar putea să nu urmărească ceea ce contează cel mai mult pentru oameni și planetă, mai spune fostul jurnalist FT.

Numărând ce contează

Lipsa unor indicatori mai nuanțați pentru a surprinde progresul a fost de mult timp pe radarul comunității internaționale și a fost reluată în urmă cu un an, când secretarul general António Guterres a lansat Grupul său de experți la nivel înalt privind tema „Dincolo de PIB” .

După un an de consultări, grupul și-a publicat concluziile prin intermediul unui raport intitulat „ Numărând ce contează”, descris ca „ o busolă pentru oameni și planetă ”.

Acesta oferă un prim plan global din partea ONU pentru depășirea limitelor PIB-ului și argumentează pentru utilizarea unui set mai larg de măsuri pentru a ghida politicile și procesul decizional.

Vorbind joi la lansarea raportului, secretarul general al ONU, António Guterres, a susținut că PIB-ul este utilizat în moduri pe care arhitecții săi nu le-au intenționat niciodată: „folosim PIB-ul pentru a evalua succesul pe termen lung al țărilor”, a spus el, „totuși observăm o diferență uriașă între ceea ce măsoară PIB-ul și ceea ce apreciază oamenii. PIB-ul a devenit instrumentul nostru de referință pentru regulile politice internaționale. Dar nu distinge în mod eficient vulnerabilitățile, provocările sau potențialul cu care se confruntă diferite țări.”

Guterres s-a referit și la prevalența tot mai mare a inteligenței artificiale. „Inteligența artificială are potențialul de a stimula dramatic creșterea și productivitatea la nivel global. Dar poate, în egală măsură, elimina milioane de locuri de muncă și poate declanșa crearea și utilizarea unor arme mortale din ce în ce mai sofisticate. Cu siguranță, nu ar trebui să judecăm meritul acestei tehnologii doar după efectul său asupra PIB-ului.”

Bazându-se pe decenii de cercetare, precum și pe numeroase încercări naționale și internaționale de a găsi modalități mai bune de măsurare a progresului, grupul oferă o agendă practică care va permite guvernelor și sistemului internațional să reducă dependența excesivă de PIB acolo unde acesta nu este măsura corectă.

Piesa centrală a raportului grupului este un tablou de bord de indicatori bazat pe patru piloni: principii fundamentale (inclusiv pacea, drepturile omului și respectul pentru planetă), bunăstarea actuală, echitatea și incluziunea, precum și sustenabilitatea și reziliența.