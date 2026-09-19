Picasso, la Timișoara: Zeci de lucrări ale maestrului, pentru prima dată în România

Șaptezeci de lucrări pe care Pablo Picasso le-a realizat în perioada petrecută în Antibes – gravuri, desene, picturi și litografii, dar și cărți ilustrate și ceramică – sunt prezentate într-o amplă expoziție ce inaugurează spațiul remodelat al Art Encounters din Timișoara.

Parterul găzduiește sala dedicată programului Focus, în care expun tineri artiști, unde pe parcursul a patru luni vor fi prezentate patru expoziții; o librărie; o cafenea cu bibliotecă. La etaj, din 17 septembrie până în 17 ianuarie 2027, poate fi vizitată expoziția „Picasso en visite”, curatoriată de Jean-Louis Andral, director al Musée Picasso, Antibes.

„Am trecut de la o organizație care făcea expoziții sporadic, în diverse locuri, la un model mult mai instituțional”, spune Ovidiu Șandor, colecționar și președintele Fundației Art Encounters. „Vom putea face expoziții și alte activități permanent. În plus, Attila Kim a transformat un spațiu plictisitor într-unul care fie va plăcea mult, fie va displăcea”.

Ideea expoziției inaugurale s-a născut în urmă cu un an, când Andral l-a cunoscut în România pe Șandor. Împreună, au organizat această prezentare, în doar jumătate de an.

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