Pierderea rafinăriei Lukoil ar pune Bulgaria într-o „situație extrem de dificilă”, avertizează vicepreședintele

Iliana Iotova îndeamnă la un consens național, în timp ce parlamentul adoptă în grabă legea pentru preluarea controlului asupra rafinăriei, pe fondul sancțiunilor americane, scrie agenția Anadolu.

Bulgaria s-ar confrunta cu o „situație extrem de dificilă” dacă rafinăria deținută de Lukoil din Burgas ar înceta să funcționeze, a declarat sâmbătă vicepreședinta Iliana Iotova, subliniind că orice decizie privind viitorul său necesită consens național, nu doar parlamentar.

Comentariile ei au venit vineri după adoptarea unor modificări legislative urgente care acordă puteri extinse unui administrator comercial special care va supraveghea operațiunile Lukoil din Bulgaria.

Această măsură îi privează pe acționarii companiei de drepturile de vot și de dispoziție și permite administratorului numit de stat să aprobe sau chiar să vândă acțiuni la cea mai mare rafinărie din țară, potrivit agenției bulgare de știri.

Aceasta este a doua lege de urgență din ultimele șapte săptămâni, ca răspuns la criza rafinăriei, care s-a escaladat după ce SUA au impus sancțiuni companiei ruse Lukoil pe fondul războiului din Ucraina. În octombrie, Bulgaria a suspendat, de asemenea, exporturile de produse petroliere rafinate, cum ar fi motorina.

Iotova a criticat viteza procesului parlamentar, menționând că amendamentele au fost adoptate „într-un timp record de 30 de secunde”. Ea a pus la îndoială, potrivit agenției de știri, urgența, spunând că legislația ar fi putut fi dezbătută mai pe larg în Adunarea Națională.

Ea a respins, de asemenea, afirmațiile conform cărora Bulgaria naționalizează rafinăria, spunând că parlamentarii au adoptat elemente ale modelului german de gestionare temporară de către stat a activelor strategice.

„În Germania, acest sistem este în vigoare de trei ani și va continua până în 2026. Nu este vorba nici de o vânzare, nici de o naționalizare”, a spus ea.