Pilotul unei școli de aviație a sărit pe ușa avionului în zbor, lăsându-și eleva singură în carlingă

Un pilot a sărit pe ușa unui avion aflat în zbor, luându-și viața și lăsând eleva pe care o instruia să să aterizeze aeronava de una singură, relatează CNN.

Instructorul de zbor Leandro Andrés Bertazzo a fost găsit mort în urma incidentului care a avut loc deasupra orașului Toledo. Incidentul, care a avut loc sâmbătă, a fost dezvăluit ulterior de Ministerul Public al țării sud-americane.

Televiziunea locală a relatat că Bertazzo, în vârstă de 42 de ani, se afla la bordul unui avion de tip Cessna 150 împreună cu o elevă în vârstă de 22 de ani, pe nume Rosario.

Studenta a declarat că Bertazzo i-a spus: „Știi ce ai de făcut, continuă”, înainte să își scoată căștile și centura de siguranță, să deschidă ușa și să sară din avion.

Eduardo Álvarez, directorul școlii de aviație la care lucra Bertazzo, a declarat pentru televiziunea TN că nu existau indicii că pilotul plănuia să se arunce din avion.

Potrivit acestuia, Bertazzo efectuase mai devreme în cursul aceleiași zile un zbor separat împreună cu un alt cursant.

Eleva a aterizat avionul în stare de șoc

„A luat această decizie tragică la bordul unei aeronave, având o altă persoană alături. Este imposibil să te gândești la așa ceva sau să înțelegi, însă mintea umană este atât de complexă”, a spus acesta.

Álvarez a explicat totodată că deschiderea ușii unui avion în timpul zborului este extrem de dificilă și a comparat situația cu încercarea de a deschide ușa unei mașini care circulă cu 200 km/h.

Eleva Rosario a reușit să aterizeze avionul în siguranță, în ciuda faptului că se afla într-o stare de „șoc total”, a adăugat el. Avionul nu a suferit nicio avarie.

Bertazzo era un pilot cu foarte multă experiență și lucrase, de asemenea, ca instructor de zbor în Chile.

Procurorii vor investiga acum circumstanțele exacte ale incidentului care a dus la moartea lui Bertazzo.

FOTO articol: Robert Buchel / Dreamstime.com.