Pinacoteca București – Reabilitarea Palatului Dacia-România, peste 104 milioane lei

Lucrările de reabilitare a Palatului Dacia-România, care urmează să găzduiască Pinacoteca București, vor demara după desemnarea executantului, procedura de achiziție fiind în curs, și vor costa mai mult de 104 milioane lei, potrivit detaliilor oferite de Primăria Municipiului București la solicitarea curatorial.

Calendarul realizării proiectului „Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii de interes și utilitate publică situată în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, București” e stabilit de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Rise Seismic (A.M.C.C.R.S.).

