Pinguinii imperiali au devenit oficial specie în pericol de dispariție din cauza morții în masă a puilor

Înecul în masă al puilor de pinguin imperial, cauzat de topirea gheții marine sub efectul schimbărilor climatice, a determinat Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) să declare oficial specia ca fiind în pericol de dispariție, anunță The Guardian.

Pinguinii imperiali depind de „gheața fixă” – gheața marină ancorată solid de coastă – timp de nouă luni pe an. Acolo se nasc puii lor pufoși și cresc până când își dezvoltă penele impermeabile. Adulții năpârlesc în fiecare an și au la rândul lor nevoie de un refugiu sigur în perioada în care penele lor adaptate înotului se regenerează.

Cu toate acestea, încălzirea globală a dus la minime record ale gheții marine antarctice începând cu 2016. Atunci când gheața se sparge prematur, colonii întregi pot ajunge în ocean, iar puii se îneacă. Chiar dacă unii pinguini reușesc să scape din apă, rămân uzi și îngheață.

Patru dintre cele cinci situri cunoscute de reproducere ale pinguinilor imperiali din Marea Bellingshausen s-au prăbușit în 2022, ducând la pierderea a mii de pui. O altă colonie din Marea Weddell s-a prăbușit în 2016. Cercetătorii au descris aceste catastrofe drept „sumbre” și „extraordinar de tulburătoare”.

Evaluarea IUCN estimează că populația de pinguini imperiali se va înjumătăți până în anii 2080 din cauza pierderii gheții marine. Populația actuală este estimată la 595.000 de adulți, după ce a scăzut deja cu 10% între 2009 și 2018.

Pinguinii imperiali sunt cea mai mare specie de pinguini și au urcat două trepte de risc în noua analiză IUCN, de la „aproape amenințată” la „în pericol”.

Martin Harper, directorul organizației BirdLife International, care a coordonat evaluarea IUCN, a declarat că trecerea pinguinului imperial în categoria „în pericol” reprezintă un avertisment sever: schimbările climatice accelerează criza extincției sub ochii noștri. El a subliniat că guvernele trebuie să acționeze imediat pentru a decarboniza economiile în regim de urgență.

Dr. Peter Fretwell, cercetător la British Antarctic Survey, a făcut parte din echipa care a raportat prăbușirea coloniilor din Marea Bellingshausen în 2022. El a declarat atunci pentru The Guardian că este o poveste sumbră și că a fost șocat, adăugând că este foarte greu să te gândești la acei pui pufoși și drăgălași murind în număr atât de mare.

Dr. Barbara Wienecke, din cadrul Diviziei Antarctice Australiene, a afirmat despre aceleași prăbușiri ale coloniilor că situația este îngrozitoare și că i se pare extraordinar de tulburător să se gândească la asemenea evenimente.