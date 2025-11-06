Pirații au atacat cu focuri de armă și grenade un petrolier sub pavilion maltez, în largul coastelor Somaliei

Nava matleză se afla joi în drum spre Durban, Africa de Sud, când a fost atacată de pirați, în largul coastelor Somaliei, potrivit autorităților maritime, citate de Reuters și Sky News.

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a emis o alertă pentru a avertiza navele din zonă cu privire la atacul care a avut loc la sud-est de Eyl, Somalia.

„Comandantul navei a raportat că a fost abordat de o ambarcațiune mică la pupa. Ambarcațiunea mică a tras cu arme de calibru mic și RPG-uri (grenade propulsate de rachete) în direcția navei”, a declarat UKMTO într-un comunicat.

„Personalul neautorizat al ambarcațiunii mici a urcat la bordul navei”, a transmis aceeași sursă.

La rândul său, firma de securitate maritimă Ambrey a raportat că un petrolier sub pavilion maltez a fost abordat de pirați în largul coastelor Somaliei. Este vorba de o navă care a plecat din Sikka, India, și se afla în drum spre Durban, Africa de Sud.

„Pirații s-ar fi apropiat cu o barcă și ar fi deschis focul asupra petrolierului”, a transmis Ambrey, adăugând că pirații operau de pe o barcă iraniană deturnată.

O altă firmă de securitate maritimă, Diaplous Group, a declarat că petrolierul atacat avea un echipaj de 24 de marinari, care se pare că s-au baricadat în citadela navei pentru a se proteja în timpul atacului.

Nava nu avea la bord o echipă de securitate înarmată, a adăugat firma.