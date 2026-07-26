Plajele unde a avut loc „operațiunea Overlord”, cea mai mare invazie amfibie din istoria militară, au intrat în patrimoniul mondial UNESCO

Plajele din Normandia de la „Ziua Z” au devenit un loc de pelerinaj pentru iubitorii de istorie și pentru cei care vin să cintească onoarea soldaților care și-au pierdut viața acolo.

Acum, zonele în care forțele aliate au debarcat pe 6 iunie 1944 pentru a lupta împotriva trupelor naziste ale lui Adolf Hitler și a elibera Franța, au devenit sit de patrimoniu mondial protejat de UNESCO, a anunțat duminică organizația Națiunilor Unite, scrie Reuters.

Plajele se află pe o porțiune de puțin peste 80 km de coastă, între departamentele Manche și Calvados, în nord-vestul Franței, conform AFP..

Odată cu aceste noi situri înscrise în Patrimoniul Mondial al UNESCO, Franța are acum 56 de astfel de locuri. „Este un motiv de mândrie, dar și o responsabilitate”, a declarat ministra franceză a Culturii, Catherine Pégard.

UNESCO a afirmat că aceste plaje constituie un „peisaj cultural excepțional, modelat atât de evenimentele din 1944, cât și de comemorarea lor de-a lungul timpului”, ceea ce justifică, prin urmare, includerea lor în patrimoniul mondial protejat.

Plajele din Normandia unde a avut loc Ziua Z sunt în mod regulat în centrul unor comemorări la care participă lideri mondiali din Statele Unite, Marea Britanie, Canada și Franța.

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Soldații care au participat la debarcările din Normandia proveneau din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Belgia, Norvegia, Polonia, Luxemburg, Grecia, Cehoslovacia, Noua Zeelandă și Australia. Au participat, de asemenea, aproximativ 177 de comandouri franceze.

Asaltul a marcat o etapă decisivă în eliberarea Europei de sub dominația Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Lansarea debarcării, numită „Operațiunea Overlord”, a fost amânată cu o zi din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, după o campanie masivă de dezinformare.

Ziua Z a marcat cea mai mare invazie maritimă din istorie și începutul eliberării Europei de Vest în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Aliații au reușit să spargă apărarea „Zidului Atlanticului” al Germaniei și a stabilit un punct de sprijin vital în Europa, ceea ce a dus la înfrângerea Germaniei naziste în mai puțin de un an de atunci.

În total, 156.115 de soldați ai Aliaților au debarcat pe mare — pe plajele cu numele de cod Utah, Omaha, Gold, Juno și Sword — sau au fost parașutați în spatele apărării costiere germane.

Generalul Dwight D. Eisenhower, care a devenit ulterior al 34-lea președinte al Statelor Unite, a fost cel care a dat ordinul pentru începerea operațiunii în Normandia, convins că va pune capăt rapid războiului.

„Ziua Z” a fost sursă de inspirație pentru filmul „Saving Private Ryan”, regizat de Steven Spielberg.