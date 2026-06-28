Plajele de pe litoralul bulgăresc, poluate cu păcură. Sunt suspiciuni că de vină este „flota-fantomă” a Rusiei

Poluare cu păcură a fost raportată pe plajele de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre, aproape zilnic în zone aflate între Rezovo, Sinemorets, Lozenets, Arkutino și Kamchia, transmite Novinite.

În timp ce autoritățile susțin că este vorba despre depuneri vechi, readuse la suprafață de marea agitată, experții de mediu cer o investigație mai amplă privind sursa poluării, inclusiv verificarea navelor comerciale și a așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, scrie Elitsa Simeonova pentru publicația bulgară svobodnatochka.bg.

Potrivit investigației publicației, localnicii au semnalat pentru prima dată cantități mari de reziduuri negre și lipicioase pe plaje în jurul datei de 18 iunie. Voluntara Iva Ianceva a declarat că poluarea era extinsă pe plajele Silistar și Veleka, din apropierea localității Sinemoreț, și că aceasta continuă să reapară, în ciuda operațiunilor de curățare.

„Acum două zile făceam curățenie aici, iar noaptea trecută marea a adus din nou păcură la mal”, a declarat ea

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a confirmat că a primit zeci de sesizări privind poluarea, iar inspecțiile au identificat bucăți de păcură și alte reziduuri petroliere pe mai multe plaje. Autoritățile locale și concesionarii plajelor au fost instruiți să curețe zonele afectate.

Potrivit Administrației Maritime, în prezent nu există o sursă activă de poluare în larg. Oficialii consideră că materialul provine din „depuneri vechi de produse petroliere și deșeuri”, ridicate de pe fundul mării de valurile puternice și de vânt, apoi aduse la țărm. Ei susțin că, întrucât poluarea nu este recentă, este „obiectiv imposibil” să fie identificat responsabilul.

Organizațiile de mediu privesc însă cu scepticism această explicație. Hristo Panchev, reprezentant al Greenpeace Bulgaria, a declarat pentru presa bulgară că aceasta lasă fără răspuns întrebări importante.

„Dacă poluarea este veche, când s-a produs și de ce nu a fost identificată la timp?”, a întrebat el.

Potrivit lui Panchev, printre sursele posibile se numără nave care deversează ilegal deșeuri în mare, dar și petroliere din „flota din umbră” a Rusiei. Experții Greenpeace analizează imagini din satelit care arată mai multe pete întunecate suspecte în Marea Neagră, inclusiv în apropierea petrolierului sancționat Kairos, aflat în continuare în largul coastelor Bulgariei după ce a fost abandonat la sfârșitul anului 2025.

Panchev a subliniat că imaginile din satelit nu sunt suficiente și a cerut efectuarea unor analize chimice ale reziduurilor, precum și verificarea navelor care operează în zonă.

„Dacă aceste proceduri sunt desfășurate rapid și corespunzător, există șanse ca vinovatul să fie identificat și tras la răspundere”, a spus el.

Foto: © Svetlana Romanova | Dreamstime.com